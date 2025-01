Après Dell, c’est Lenovo qui s’inspire d’Apple en sacrifiant l’héritage ThinkPad

Révolution chez Lenovo : le constructeur chinois dévoile son ThinkPad X9 Aura Edition, un ultraportable qui rompt radicalement avec l’héritage ThinkPad. Une stratégie qui vise clairement le territoire du MacBook Air.

En ce début d’année, Lenovo annonce la couleur au CES 2025 avec son ThinkPad X9 Aura Edition. Le constructeur chinois abandonne les codes historiques de sa gamme professionnelle pour partir à l’assaut du MacBook Air d’Apple. Un virage à 180 degrés.

Fini le temps du ThinkPad tout en sobriété et en robustesse. Le X9 Aura Edition fait table rase du passé avec un châssis en aluminium disponible uniquement en argenté — exit donc le noir mat emblématique.

Plus surprenant encore : le TrackPoint, ce petit point rouge qui fait partie de l’ADN ThinkPad depuis près de 30 ans, disparaît au profit d’un large pavé tactile haptique. Un changement qui risque de faire hurler les puristes (s’il y en a), mais qui témoigne de la volonté de Lenovo de séduire une nouvelle clientèle.

Le clavier lui-même n’échappe pas à cette métamorphose. Si les touches conservent une forme vaguement arrondie rappelant l’heritage ThinkPad, leur disposition s’inspire clairement des MacBook avec des flèches directionnelles compactes et un bouton d’alimentation relocalisé dans le coin supérieur droit. Un mimétisme qui pose question…

Le pari d’Intel Lunar Lake

Sous le capot, Lenovo fait le choix intéressant des processeurs Intel Lunar Lake (Core 200V). Une puce qui privilégie l’efficacité énergétique aux performances brutes — un positionnement qui rappelle, là encore, la philosophie d’Apple avec ses puces Apple Silicon.

L’intérêt du X9 face au MacBook Air réside dans son système de refroidissement actif à double ventilateur. Là où l’ultraportable d’Apple peut voir ses performances bridées en charge soutenue du fait de son refroidissement passif, le ThinkPad X9 devrait maintenir des performances plus stables dans la durée.

Côté écran, Lenovo fait fort en proposant uniquement des dalles OLED, disponibles en 14 pouces ou 15,3 pouces. La version 15 pouces utilise un écran 2,8K 120 Hz plus lumineux (500 nits) et une batterie plus généreuse de 80 Wh.

Le ThinkPad X9 démarre à 1 549 € HT pour la version 14 pouces et 1 689 € HT pour le modèle 15 pouces.