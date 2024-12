Darty retire 25 % à ce bon Chromebook Lenovo qui se transforme en PC portable

Le Lenovo IdeaPad Chromebook Duet 3 est une tablette hybride polyvalente vendue avec un clavier afin de l’utiliser comme un PC portable. Son prix passe de 399 euros à 299 euros chez Darty.

Après l’IdeaPad Duet, dont la formule nous a séduits, Lenovo revoit sa formule avec le Chromebook Duet 3. Cette machine transportable et hautement pratique avec son clavier-pavé tactile détachable, opte pour une meilleure taille d’écran, un meilleur clavier, de meilleurs haut-parleurs, un processeur plus rapide et une qualité de construction globale bien améliorée. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, elle est à -25 %.

Ce qu’on apprécie du Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 3

Un écran 2K de 11 pouces

Un processeur Snapdragon 7c Gen 2

Une bonne autonomie

Avec un prix barré à 399 euros, le Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 3 est en ce moment remisé à 299 euros chez Darty.

Une machine 2-en-1 pratique

Le Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 3 est donc une machine deux-en-un que l’on peut utiliser à la fois comme un ordinateur portable standard et comme une tablette, puisque son clavier magnétique est détachable et que l’écran est équipé d’une béquille pour le soutenir. Ce modèle se montre donc très polyvalent en plus d’être très pratique, d’autant plus qu’avec son poids plume de 945 g, l’emporter partout avec soi ne sera vraiment pas embêtant. En ce qui concerne son design, celui-ci est très sobre et classique, mais on apprécie tout de même l’amélioration de la qualité de construction globale.

Côté écran, ce Chromebook est doté d’une dalle tactile de 11 pouces au ratio 15:9, qui profite en plus de la technologie d’affichage IPS-LCD qui offre des angles de vision larges. La définition 2K qu’elle propose est un autre atout certain et garantit des images bien nettes et détaillées. Il ne lui manque que la technologie OLED, mais à ce prix, on peut pardonner cette absence. Sur les côtés de l’écran, on retrouve une connectique peu généreuse, puisqu’elle est composée de deux ports USB-C 3.2 Gen 1 seulement. Malheureusement, comme les précédentes tablettes Duet, l’IdeaPad Duet 3 n’a pas de prise casque.

La simplicité d’un Chromebook

Dans les entrailles du Lenovo Chromebook IdeaPad Duet 3, on retrouve le même SoC que son grand prédécesseur, le Duet 5, à savoir le Snapdragon 7c Gen 2, ici épaulé par 4 Go de mémoire vive. Une configuration qui promet une bonne fluidité pour des tâches de bureautique ou quelques visionnages de séries et de films. Mais gardez en tête qu’un Chromebook se concentre sur l’essentiel et qu’il n’est pas conçu pour délivrer une puissance démesurée.

Rassurez-vous, le système d’exploitation Chrome OS auquel on a droit ici demande très peu de ressources pour fonctionner rapidement. Cet OS, qui met le navigateur Chrome au centre de la plupart des tâches, est réputé pour sa grande simplicité d’utilisation et sa bonne fluidité au quotidien. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique, sont directement intégrés au Chromebook. Les Chromebooks ont également un autre avantage : leur endurance. Selon la marque, l’IdeaPad Duet 3 peut ainsi fonctionner durant 12 heures sur une seule charge, ce qui permet en théorie de travailler toute une journée sans problème.

