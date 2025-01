Samsung lance à son tour une montre connectée pour les enfants… et vous la connaissez déjà

Samsung a dévoilé un nouveau programme, en partenariat avec Google, permettant de transformer une Galaxy Watch 7 4G en montre connectée pour enfants avec des fonctions spécifiques.

Le programme Galaxy Watch for Kids // Source : Google

Quelques heures avant le lancement de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung a annoncé une nouvelle de taille du côté des montres connectées.

Il faut dire que la conférence de ce jeudi ne devrait couvrir que les nouveaux smartphones, avec l’annonce des Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra. Alors, en attendant sa nouvelle gamme de montres, attendue cet été, la marque coréenne a dévoilé une nouvelle montre destinée avant tout aux enfants.

Une montre Samsung avec un système conçu pour les enfants

En fait, cette montre est déjà connue des utilisateurs, puisqu’il s’agit de la Samsung Galaxy Watch 7, lancée à l’été dernier, en version 4G. Cependant, en partenariat avec Google, le constructeur a dévoilé sa nouvelle « Galaxy Watch for Kids ».

L’idée de cette montre pour Samsung est de répondre à une demande de plus en plus croissante de la part des parents d’une montre connectée pour leurs enfants, utilisable sans smartphone. À ce titre, la marque coréenne rejoint non seulement Google avec la Fitbit Ace LTE, mais aussi la Garmin Bounce ou, plus généralement, les Apple Watch utilisables avec le partage familial.

Du côté des fonctionnalités, la Galaxy Watch for Kids est en fait une Galaxy Watch 7 4G classique, mais qui peut être configurée spécifiquement pour les enfants. Le compte utilisé sera donc lié à celui des parents, via Google Family Link, qui pourront découvrir les contacts, la localisation, ou les applications installées sur la montre. Un temps scolaire peut également être paramétré par les parents pour limiter certaines fonctions durant la journée.

Par ailleurs, des applications et cadrans spécifiques pour les enfants sont aussi prévues, via des partenariats avec Barbie, Marvel ou Crayola.

Un mode encore limité aux États-Unis

Pour les parents, l’usage d’une montre connectée, sans smartphone, peut aussi permettre de contacter facilement son enfant en l’appelant, ou à l’enfant d’envoyer un message d’urgence aux parents en cas de problème.

Dans un premier temps, le programme Galaxy Watch for Kids sera lancé uniquement aux États-Unis et pour la Galaxy Watch 7 4G. On ignore encore quand d’autres pays — dont la France — seront concernés.