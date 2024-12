Même les enfants ont leur montre connectée, mais à petit prix avec la Ice Smart Junior 2.0 faite pour les 6-16 ans et incluant des apps sportives et des jeux

Vous connaissez certainement Ice-Watch, la célèbre marque horlogère belge qui cartonne depuis 2006. Mais saviez-vous qu’à l’instar de la concurrence, elle propose aussi des montres connectées pour enfant, comme cette Ice Smart Junior 2.0 à moins de 40 euros ?

Les enfants aiment bien faire comme leurs parents. D’ailleurs, une grande partie de l’apprentissage et l’éducation passe par l’imitation. C’est pour ça qu’il y a des dinettes, des smartphones factices, des voitures électriques à taille d’enfant… Mais ça reste des jouets. La Ice Smart Junior 2.0 est tout sauf un jouet : c’est une véritable montre connectée qui fait tout comme celle des grands, avec écran tactile, plusieurs modes de sport, podomètre, suivi de santé, météo, etc. Bien sûr elle coûte moins cher qu’une montre pour adulte, surtout lorsqu’elle est en promo comme en ce moment chez Amazon.

Les points forts de la Ice Smart Junior 2.0

Une autonomie qui va quand même de 3 à 7 jours

Des icones et des activités adaptées aux enfants

Un suivi d’activité et de santé plutôt complet

Le prix conseillé de la Ice Smart Junior 2.0 est de 59 euros, mais nous vous conseillons plutôt de la prendre en promo chez Amazon à seulement 36,54 euros.

Ce n’est pas parce que c’est pour les petits que c’est gadget

Les montres connectées sont partout, même chez les enfants. Les plus grandes marques ont décliné leurs modèles phares en version kids-friendly, comme Google, Garmin ou encore Xplora. Alors non, Timothée, 7 ans, ne va pas aller courir l’Ultra Marin avec une montre connectée au poignet, mais ça peut être un accessoire sympathique à porter si votre chère petite tête blonde commence un sport par exemple.

La montre propose 10 modes de sport parmi lesquels le football, la course à pied, le cyclisme, la marche, le tennis, la randonnée ou encore le baseball. Il suffit de lancer le mode sport au début de l’entraînement ou de la pratique et il va mesurer les données comme sur une montre classique. Et il faut tout pareil : suivi du sommeil, mesure de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang et de la pression artérielle, etc.

Une petite touche ludique qui n’est pas pour déplaire

La montre peut aussi servir à votre enfant à mieux gérer son temps. Il peut régler des alarmes avec 10 sons différents, pour lui indiquer par exemple la fin d’un temps de jeu, le début de devoirs, l’heure de partir à l’école, d’aller au lit, de se laver les dents… Avec à chaque fois le petit pictogramme qui va bien. Pour ne rien gâcher, la montre propose 8 petits jeux accessibles directement sur son écran tactile de 1,75″ qui affiche 240 x 296 pixels sur 40 x35 mm.

La batterie de 235 mAh permet entre 3 à 7 jours d’autonomie, en fonction de son utilisation. C’est vous qui contrôlez tout depuis l’app ICE JUNIOR de votre smartphone et pouvez éventuellement mettre des limites. Il n’est pas possible d’installer des apps extérieures, donc c’est parfaitement sécurisé. Ils peuvent même aller se baigner avec, elle est certifiée IP68.

