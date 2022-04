Xplora : des montres connectées pour enfants qui vont rassurer les parents

Xplora est l'une des rares marques de la tech à proposer des montres connectées pour enfant. Elles se différencient des smartwatchs pour adultes en intégrant des outils de sécurité rassurants, sans pour autant faire l'impasse sur les communications et le suivi d'activité physique.

Et si les enfants profitaient aussi d’une montre connectée ? C’est le pari de Xplora, société norvégienne qui conçoit des smartwatchs pensées d’abord pour les enfants, mais également les parents. La société propose ainsi des montres connectées qui joignent l’utile à l’agréable pour les petits, tout en intégrant quelques garde-fous nécessaires pour assurer leur sécurité.

Le catalogue Xplora est composé de deux montres connectées, à des prix compris entre 119,99 et 169,99 euros. Les caractéristiques diffèrent, mais la marque veille à ce que tous ses produits soient parfaitement adaptés aux enfants.

Conçues pour les enfants, gérées par les parents

Les montres connectées de Xplora sont finalement très similaires à celles pour adultes. Elles aussi possèdent des capteurs d’activités et une connexion au réseau mobile grâce à une nano SIM. Toutefois, les montres du constructeur se démarquent surtout par les possibilités qu’elles offrent. Avec Xplora, les enfants peuvent ainsi mettre un pied dans le monde du numérique avec un appareil qui offre des usages adaptés aux personnes d’un jeune âge.

Par exemple, l’activation d’une montre connectée peut se faire depuis le smartphone d’un adulte. Une fois la carte nano SIM mise en place, l’enfant peut alors utiliser sa montre sans avoir besoin d’un téléphone. Depuis celle-ci, il est possible de téléphoner, d’envoyer et recevoir des SMS, mais seulement à des contacts autorisés par l’application (et donc les parents). La montre Xplora se transforme alors en un véritable outil de communication qui tient autour du poignet, et qui se pose en alternative aux smartphones.

Pour protéger vos enfants, Xplora a intégré un mode SOS à ses montres. Un appui long sur le bouton de marche va automatiquement joindre tous les contacts d’urgence jusqu’à ce que quelqu’un décroche. La géolocalisation est également partagée aux parents via l’application mobile de suivi.

Xplora a également eu la bonne idée d’intégrer un mode « école » à ses appareils. Depuis l’application, les parents peuvent déterminer des créneaux pendant lesquels la montre ne pourra pas recevoir de notifications ni d’appels. La boutique d’applications est également limitée aux essentiels pour réduire les sources de distractions.

Montre connectée oblige, on retrouve la fonctionnalité la plus pratique de ce type d’appareils : le suivi de l’activité physique. De plus, les modèles XGO2 et X5 Play ont la particularité d’intégrer une caméra. De quoi initier les enfants à l’art de la photographie.

GoPlay : la bonne idée pour générer de l’activité physique

Pour pousser nos chères têtes blondes à mettre le nez dehors, Xplora a eu la bonne idée de récompenser l’activité physique. Les capteurs présents dans la montre connectée mesurent en effet le nombre de pas effectués quotidiennement. Plus ils sont nombreux, plus les enfants obtiennent de Xplora Coins. Un concept qui permet aux enfants de trouver un équilibre entre activité physique et temps d’écran.

Cette monnaie virtuelle sert ensuite à deux choses :

jouer à des mini-jeux exclusifs ou acheter des produits pour enfants aux enchères ;

mais surtout, participer activement à des campagnes de Xplora.

Parmi les campagnes les plus récentes, celle de l’UNICEF permettait de distribuer de l’eau potable aux enfants pour qui il est difficile d’en obtenir. L’équivalent de deux bouteilles d’eau était alors distribué contre 1000 pas. Au total, 10 millions de bouteilles d’eau ont été distribuées grâce à cette campagne. On vous laisse faire le calcul pour savoir combien de pas ont été effectués.

Xplora assure que les données récoltées sont stockées dans des serveurs européens. Elles sont analysées seulement pour améliorer les futures campagnes GoPlay.

Une fiche technique comme celle des montres pour adultes

Mais quels composants se cachent derrière les montres Xplora ? Et bien les mêmes que ceux utilisés dans les smartwatchs pour adultes. Les montres Xplora sont équipées des processeurs dédiés de Qualcomm. Cela permet aux montres de fonctionner avec une version modifiée de l’interface WearOS, l’interface officielle de Google que l’on retrouve par exemple sur les montres de Samsung. Elle est adaptée aux usages des enfants et intègre quelques garde-fous à destination des parents.

Sur la face avant, on retrouve un écran TFT de 1,4 pouce selon les modèles. Celui-ci est carré et offre naturellement une plus grande surface d’affichage. Côté suivi de l’activité, les montres Xplora sont capables de mesurer la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et le nombre de pas parcourus.

Surtout, les montres connectées Xplora ont été pensées pour une utilisation sans smartphone. Ainsi, les Xplora XGO2 et X5 Play sont toutes deux équipées de micros et de haut-parleurs. Cela permet aux porteurs de la montre de passer des appels, ou encore d’envoyer des messages vocaux.

Enfin, tous les modèles de montres Xplora sont résistants à l’eau et à la poussière. Elles sont au minimum certifiées IP67, ce qui garantit le bon fonctionnement de la montre après une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Deux modèles pour toutes les bourses

Xplora dispose de deux montres connectées à destination des enfants dans son catalogue.

La XGO2 à 119,99 euros

Ici, Xplora offre un modèle de montre connectée parfaitement autonome. La XGO2 est capable de recevoir une nano SIM et peut donc passer des appels et envoyer des messages sans avoir de smartphone appairé. Un capteur de 0,3 mégapixel logé sur la face avant permet même de réaliser des photos.

La X5 Play à 169,99 euros

C’est le modèle le plus haut de gamme de chez Xplora. La X5 Play profite d’une batterie plus généreuse, d’une étanchéité accrue (IP68), mais surtout d’un meilleur capteur photo. Ce dernier compte 2 mégapixels et permet de réaliser des clichés de meilleure qualité.