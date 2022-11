Garmin lance une montre connectée pour enfants, pour rassurer les parents

La Garmin Bounce est une montre connectée destinée aux enfants qui fonctionne sans smartphone grâce à la 4G et propose un suivi GPS.

Le domaine des montres connectées est certes particulièrement intéressant pour les sportifs ou les personnes souhaitant rester toujours connectées, mais, depuis quelques années, un nouveau public se dessine : celui des enfants. Plusieurs marques se sont ainsi lancées dans le segment des montres destinées aux plus jeunes, que ce soit Morefit, Imoo, Kiwip ou Yonis.

Il faut dire que les montres connectées permettent parfois un intérêt de taille pour les parents, qui peuvent savoir facilement où sont leurs enfants, tout en leur permettant de les contacter par SMS. Pour les plus jeunes, les montres proposent bien souvent des fonctionnalités ludiques comme le décompte du nombre de pas, voire certains jeux, sans pour autant s’avérer aussi distrayantes qu’un smartphone.

Face à ce marché émergent, l’un des leaders du marché des montres connectées a décidé de s’y lancer à son tour. Garmin, sixième constructeur de montres et bracelets connectés dans le monde, a en effet annoncé, ce mardi, sa première montre destinée aux plus jeunes, la Garmin Bounce.

Une montre avec connexion 4G et GPS

Cette montre connectée est dotée d’un écran LCD carré de 1,3 pouce de diagonale pour une définition de 240 x 240 pixels. Surtout, elle propose non seulement une connectivité GPS pour un suivi de la géolocalisation des enfants, mais également une connectivité 4G pour pouvoir leur écrire par SMS. La montre a ainsi l’avantage de ne pas nécessiter une connexion en Bluetooth à un smartphone, puisqu’elle peut fonctionner de manière autonome. La Garmin Bounce propose également une fonction talkie-walkie grâce à un haut-parleur et un microphone pour envoyer facilement des messages vocaux.

Garmin propose par ailleurs sur sa Bounce des fonctions de suivi du sommeil ou du nombre de pas, ainsi qu’un compteur de 60 minutes de jeu. Un système de tâches et de récompenses, à cocher sur la montre, a de plus été intégré par le constructeur américain. Enfin, la Garmin Bounce intègre aussi quelques jeux accessibles directement sur la montre, parmi lesquels des jeux de calcul mental, de défi de marche chronométrée ou des quizz. Un système de gamification a aussi été mis en place si l’enfant parvient à remplir ses objectifs d’activité quotidienne.

Du côté de l’autonomie, Garmin annonce jusqu’à deux jours d’utilisation sur sa Garmin Bounce. La montre est par ailleurs étanche à 5 ATM et peut donc être utilisée pour la nage en piscine à faible profondeur.

La Garmin Bounce est déclinée en trois coloris — vert, noir et rose — et est d’ores et déjà disponible au prix de 179,99 euros.

