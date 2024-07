Le plan d’Apple pour vous convaincre d’acheter une Apple Watch à votre enfant

Apple lance un nouveau site Internet pour promouvoir l'utilité des Apple Watch pour les enfants. Un enjeu double pour la marque entre connexion et surveillance familial.

Apple continue de se diversifier et s’ouvre un peu plus au marché familial. La firme de Cupertino lance un site Internet pour inciter les parents à équiper leurs enfants d’Apple Watch.

Un objectif double

« Facile à joindre, par appel ou SMS. Sachez où ils se trouvent. Une excellente manière de les garder actifs. C’est l’indépendance pour eux. Et la tranquillité d’esprit pour vous », peut-on lire sur leur site internet. Derrière ces quelques phrases, on peut tout de suite noter un objectif double pour Apple : permettre aux parents de rester en contact avec leurs enfants en leur laissant la possibilité de passer des appels, d’envoyer des messages à partir d’un répertoire prédéfini tout en sachant à tout instant où ils se trouvent en suivant leur position GPS grâce au programme « Find My People ».

Pour aller plus loin

À noter, l’Apple Watch coûte moins cher qu’un iPhone, mais pour que l’enfant puisse l’utiliser sans, il devra obligatoirement être équipé la version cellulaire équipée d’une eSIM rattachée à un numéro de téléphone. Une version vendue plus cher qui devra s’accompagner d’un forfait téléphonique en supplément.

Une expérience personnalisée

Avec ce programme, c’est une expérience personnalisée que propose Apple aux enfants. Certes, il leur est possible de passer des appels, d’écrire des SMS, d’écouter de la musique, de faire du sport, d’avoir accès à des applications éducatives, mais le tout reste sous le contrôle complet des parents. En effet, ces derniers peuvent paramétrer les notifications pour que celles-ci n’apparaissent pas pendant les heures d’école. Un programme qui peut répondre aux inquiétudes des parents face aux distractions associées à l’utilisation des réseaux sociaux.

En France, les derniers chiffres de MILDECA, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, nous indique que 90% des adolescents âgés de 12 à 17 ans sont équipés d’un téléphone mobile. Sur cette tranche d’âge, les 13-19 ans passent en moyenne 15h par semaine sur internet avec une utilisation tournée autour des réseaux sociaux et des messageries, de la musique et de la vidéo.

À travers le prisme d’un divertissement contrôlé, Apple a peut-être trouvé une solution pour que les parents puissent garder un œil sur leurs enfants en toute quiétude.