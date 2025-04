OpenAI fait volte-face : o3, o4-mini dans quelques semaines, et GPT-5 prêt à exploser les attentes.

Sam Altman, CEO d’OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, a posté un tweet : « Changement de plans : nous allons finalement sortir o3 et o4-mini, probablement dans quelques semaines, puis faire GPT-5 dans quelques mois« . Exit l’idée d’un GPT-5 qui avale tout direct – OpenAI remet o3 et o4-mini sur le tapis avant de balancer la grosse artillerie.

Pourquoi ce revirement ? Selon Altman, il y a « de nombreuses raisons à cela », mais une sort du lot : « la plus excitante est que nous allons pouvoir rendre GPT-5 bien meilleur que ce que nous pensions au départ« . En clair, ils ont trouvé un moyen d’améliorer GPT-5 pour qu’il dépasse toutes les attentes. Initialement, l’idée était de fusionner les modèles o3 (pour le raisonnement) et GPT dans un super-système unifié. Mais là, ils font un pas de côté pour peaufiner le tout.

OpenAI préfère sortir o3 et o4-mini d’abord

Sauf que tout n’a pas été rose. Sam Altman avoue : « Nous avons également trouvé plus difficile que prévu d’intégrer tout cela en douceur« . Mélanger les modèles de réflexion (comme o3) avec les GPT classiques, ce n’est pas si simple. Du coup, OpenAI préfère sortir o3 et o4-mini d’abord – probablement des versions allégées et rapides – pour tester le terrain et roder leurs outils avant le grand saut avec GPT-5.

Autre point clé de cette annonce : la capacité. Altman explique qu’ils veulent « s’assurer que nous avons suffisamment de capacité pour répondre à ce que nous prévoyons être une demande sans précédent ». Certainement une des leçons du lancement du nouveau moteur de génération d’images, qui a connu un énorme succès. Sortir o3 et o4-mini en éclaireurs, c’est aussi une façon de gérer la foule avant que GPT-5 ne mette le feu.

