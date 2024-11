OpenAI travaille sur son propre navigateur web pour concurrencer Google Chrome

L’éditeur de ChatGPT pourrait bien s’attaquer à la domination du leader des navigateurs web : Google Chrome. Cette nouvelle vient s’ajouter à la liste des initiatives prises par OpenAI pour concurrencer le géant de Mountain View dans plusieurs secteurs clés, dont celui de la recherche sur Internet.

OpenAI entendrait défier la domination de Google Chrome // Source : Frandroid

En matière de navigateurs web, il y a Chrome, et puis il y a les autres. Le logiciel de Google domine ce secteur depuis plusieurs années, avec une part de marché mondiale avoisinant les 60 %, tant sur ordinateur que sur smartphone. Cette domination parmi tant d’autres pose aujourd’hui un certain nombre de problèmes à l’entreprise, dont notamment la menace d’un démantèlement exigé par la justice américaine.

Mais une autre menace pourrait venir d’ailleurs. Nouveau nom parmi les géants de la tech, OpenAI pourrait en effet se frayer une place parmi les navigateurs web dans les années à venir. Selon The Information (article payant), la firme est actuellement en discussion avec plusieurs acteurs clés du secteur et a déjà des prototypes et des ébauches à présenter.

Ce navigateur serait évidemment basé sur la technologie de ChatGPT et intégrerait SearchGPT, le tout nouveau moteur de recherche d’OpenAI. Cette dernière aurait cependant encore beaucoup de pain sur la planche, et se serait assurée les services d’anciens développeurs de Google Chrome pour arriver à ses fins.

Un duel de titans sur plusieurs champs de bataille

OpenAI n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de prendre des parts de marché à Google. La firme de Mountain View, qui accuse un retard dans le domaine de l’intelligence artificielle, a vu OpenAI prendre des parts de marché en signant des partenariats avec Microsoft et Apple notamment. Et peut-être bientôt avec un autre grand nom de la tech : Samsung.

Toujours selon The Information, la société dirigée par Sam Altman souhaiterait participer au développement de Galaxy AI, qui équipe les smartphones de la firme sud-coréenne. Un coup dur potentiel pour Google, qui entretient un partenariat étroit avec Samsung depuis de nombreuses années.

La concurrence entre Mountain View et OpenAI semble donc s’intensifier. Toutefois, si cette dernière joue sur son propre terrain en ce qui concerne les fonctionnalités basées sur l’IA, il reste à voir si son moteur de recherche convaincra réellement les utilisateurs à long terme. Il en ira de même pour son potentiel navigateur web, s’il voit le jour, où la concurrence est déjà féroce entre les acteurs qui se disputent les parts de marché laissées par Google Chrome.