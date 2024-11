Après ChatGPT, OpenAI voudrait créer un nouveau Twitter

Rien ne semble arrêter OpenAI. Après avoir démocratisé l’intelligence artificielle avec ChatGPT, des nouvelles suggèrent que les équipes d’OpenAI pourraient se tourner vers les réseaux sociaux.

OpenAI (ChatGPT)

Après Google, place à X (Twitter) ? Après avoir dévoilé un moteur de recherche qui pourrait faire trembler Google, on apprend via Tech Crunch que les équipes d’OpenAI ont recrutés Gabor Cselle, co-fondateur et ancien PDG de Pebble, un concurrent de X.

Connu des services

C’est sur X que Cselle a fait part de son intégration deux mois après avoir rejoint OpenAI, selon son profil LinkedIn. Gabor Cselle est loin d’être un novice des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle. Il y a près de dix ans, il travaillait au sein de ce qui était encore Twitter en tant que chef de produit de groupe. Ses missions principales tournant autour de l’intégration des utilisateurs et des expériences de déconnexion comme le rappelle Tech Crunch. Une expérience qu’il a poursuivie en créant, entre autres, Pebble, un réseau social qui a fermé en 2022, mais qui mettait l’accent sur la sécurité, la modération et l’IA pour créer et répondre à des posts.

Réseau social et IA

En rejoignant OpenAI, l’entreprise accueille en son sein une personne qui a eu une expérience au sein de ce qui fût l‘un des réseaux sociaux les plus importants et qui semble au fait des innovations dans le milieu de l’IA générative. Autant de raison qui suscite des interrogations sur les nouveaux projets de la maison mère de ChatGPT.

S’il semble pour le moment émerveillé par le nombre de talents chez OpenAI, Cselle tient à garder secret ses missions : « Je partagerai plus d’informations sur ce sur quoi je travaille en temps voulu », peut-on lire sur son post.