Samsung casse les prix avec un smartphone pliable à moins de 1000 euros

En parallèle du Galaxy Z Flip 7, Samsung lance une version FE de son petit smartphone pliable. Une occasion de proposer une alternative à un prix moindre.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Arnaud Gélineau pour Frandroid

Objet de nombreuses rumeurs depuis quelques mois, le Galaxy Z Flip 7 FE est bien une réalité. Samsung vient de le présenter aux côtés des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

Le concernant, le constructeur coréen n’a pas chamboulé sa recette, l’atout d’une version FE étant avant tout de proposer les technologies de l’année n-1 pour un prix inférieur.

Un processeur Samsung

Avec le Z Flip 7 FE, on passe ainsi sous la barre symbolique des 1000 euros, une première pour un pliable Samsung. Néanmoins, cela ne se fait pas sans concession. Exit donc le Snapdragon 8 Gen 3 qui animait le Galaxy Z Flip 6. En lieu et place, on retrouve un Exynos 2400, celui-là même qui équipait les Galaxy S24 et S24+ en 2024 chez nous.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE et Z Flip 7 // Source : Arnaud Gélineau pour Frandroid

Un choix qui sera sans doute critiqué puisqu’en comparaison du SoC de Qualcomm, il a tendance à être moins performant. Néanmoins, puissance sans maîtrise n’est rien et je me souviens que le Galaxy Z Flip 6 avait tendance à brider ses performances afin de limiter la chauffe. De facto, on ne profitait pas pleinement du potentiel du Snapdragon 8 Gen 3. Un Exynos 2400 bien optimisé pourrait donc être plus intéressant.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE et Z Flip 7 // Source : Arnaud Gélineau pour Frandroid

Une fois cette partie évoquée, difficile de faire l’article du Z Flip 7 FE sans craindre de se répéter. Il partage tout le reste de sa fiche technique avec le Galaxy Z Flip 6. De ses dimensions, à son design en passant par ses écrans ou son volet photo, même sa batterie est identique à celle de son prédécesseur plus haut de gamme. Samsung s’est en fait contenté de changer sa puce et de réemballer le tout sous l’appellation FE.

Modèle Samsung Galaxy Z Flip 6 Dimensions 71,9 mm x 165,1 mm x 6,9 mm Interface constructeur One UI Taille de l’écran 6,7, 3,4 pouces Définition 2640 x 1080 pixels Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 10 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4000 mAh Poids 187 g Couleurs Bleu, Vert, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test

Prix et concurrence

Vient alors la question du prix. Deux options de stockages sont disponibles :

Z Flip 7 FE avec 128 Go à 999 euros

Z Flip 7 FE avec 256 Go à 1059 euros

La différence de 60 euros entre les deux est appréciable. C’est deux fois moins que pour le Z Flip 6. Notons cependant que ce dernier n’existe qu’en 256 et 512 Go. Ici, Samsung a donc également raboté le stockage.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE et Z Flip 7 // Source : Arnaud Gélineau pour Frandroid

Et impossible de ne pas comparer les prix des deux téléphones. Avec un an de vie, le Z Flip 6 de stockage n’est plus affiché au même prix qu’à sa sortie. Actuellement, on le trouve à 735 euros sans forfait chez Bouygues Télécom, en version 512 Go. Et c’est sans compter l’opération de remboursement de 80 euros après achat.

Le Z Flip 6 est donc 344 euros moins cher et ce avec quatre fois plus de stockage pour un smartphone identique ou presque. Bref, on attendra de le tester pour émettre un avis tranché, mais sur le papier, ce Z Flip 7 FE ne semble pas aussi compétitif pour le moment.

