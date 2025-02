Un smartphone pliable avec macOS ? Oppo l’a fait avec le Find N5

Un smartphone pliable qui joue au Mac : Oppo dégaine son Find N5.

Source : The Verge

Voilà, vous dépliez votre smartphone, et bam, l’écran de votre Mac s’affiche sous vos yeux. C’est exactement ce que propose Oppo avec son tout nouveau Find N5, un smartphone pliable qui fait un clin d’œil aux utilisateurs de Mac.

Le fabricant chinois n’a pas inventé le concept – Vivo avait déjà tenté l’expérience l’an dernier – mais ce dernier va un peu plus loin. Selon The Verge, qui a pu mettre la main dessus, c’est bien pensé… mais pas encore indispensable.

Revenons une minute au Find N5. Avec son format « livre » – comprenez un écran qui se déplie comme une page – il se vante d’être le smartphone pliable le plus fin au monde. Fermé, il atteint à peine 8,93 mm d’épaisseur, soit presque aussi fin qu’un iPhone 16 Pro (8,25 mm). Son poids ? 229 grammes, pas loin des 227 grammes d’un iPhone 16 Pro Max. Autant dire qu’Oppo a atteint un record avec un objet léger, malgré un prix qui pique : 1 900 dollars.

macOS dessus !

Une fois ouvert, son écran de 8,12 pouces peut afficher macOS, le système d’exploitation des ordinateurs Apple. Commentaire ? Grâce à un logiciel maison baptisé O Plus Connect.

Source : The Verge

Pas besoin d’un réseau Wi-Fi commun entre le Mac et le smartphone : la connexion se fait en un clin d’œil. Une fois branchés, vous pouvez transformer l’écran du Find N5 en miroir de votre Mac. Mieux encore, Oppo vous laisse choisir : utiliser tout l’espace pour macOS, ou diviser l’écran avec un clavier tactile ou un grand trackpad.

Source : The Verge

Sauf que voilà : afficher macOS sur un smartphone, c’est une idée sympa sur le papier, mais pas encore au point. Pourquoi ? Parce que le système d’Apple n’est pas du tout pensé pour être utilisé au doigt. Pas d’optimisation tactile, donc ça rame, et l’interface peut saccader, racont The Verge.

Mais il y a d’autres fonctions, comme le partage de fichiers entre le smartphone et le Mac. D’habitude, faire dialoguer un appareil Android (comme ce Oppo) avec macOS, c’est une galère sans nom – entre câbles capricieux et applications tierces pas toujours fiables. Là, O Plus Connect simplifie tout. Il suffit que les deux appareils soient sur le même Wi-Fi, et hop, vos documents passent d’un écran à l’autre sans friction. Pour les étudiants ou les pros qui jonglent entre téléphone et ordi, c’est un vrai gain de temps.

Disons que l’intégration de macOS reste plus un « bonus marrant » qu’une fonctionnalité qui tue. Mais, c’est assez cocasse de voir Oppo s’attaquer à un des arguments de l’iPhone dans son écosystème Apple.