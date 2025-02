macOS à distance sur Android ? Ce modèle pliant signé Oppo sait le faire

Un représentant d’Oppo a partagé sur Weibo une photo de son Find N5 capable d’animer à distance un ordinateur sous macOS. L’appareil semble reprendre à son compte une fonctionnalité que nous avions déjà aperçue chez Vivo par le passé.

Source : Weibo/ColorOS Chen Xi

On savait que certains modèles Oppo étaient capables de partager plus facilement des fichiers vers les appareils Apple, mais la marque semble désormais vouloir aller plus loin. À l’instar de Vivo, la firme commence à communiquer sur une fonction permettant de contrôler à distance un ordinateur macOS à l’aide, notamment, du nouveau Find N5.

C’est du moins ce que promet le directeur du design de ColorOS, Chen Xi, sur le réseau social chinois Weibo. L’intéressé y a partagé une photo de son Find N5 avec, à l’écran, l’interface macOS. Dans son post, le cadre d’Oppo fait mention d’une nouvelle fonctionnalité permettant de « briser les limitations d’équipement et de distance ». Rien que ça.

« O+ interconnection » : une fonction prometteuse

Surnommée « O+ interconnection », du moins si l’on s’en tient à la traduction sino-anglaise à laquelle nous avons accès, cette fonction a pour effet de séparer l’écran du Find N5 en deux moitiés : la partie supérieure réplique alors l’écran du Mac ou MacBook contrôlé à distance ; tandis que la partie inférieure affiche pour sa part un clavier / trackpad virtuel permettant d’utiliser l’appareil.

Si l’ergonomie de l’ensemble paraît assez discutable, et que les longues sessions de travail seront vraisemblablement à éviter, cette fonction pourrait s’avérer redoutable en dépannage.

Comme nous l’évoquions plus haut, l’appareil d’Oppo ne serait en tout cas pas le premier à proposer une telle fonctionnalité. Il y a quelques mois, Vivo avait déjà commencé à introduire (en Chine seulement) un dispositif similaire sur ses appareils haut de gamme. Au travers d’OriginOS, et après installation sur Mac de l’application Vivo Office Kit, les appareils éligibles peuvent contrôler à distance (ou de manière filaire) un Mac ou un MacBook.

Pour rappel, l’Oppo Find N5 est pour sa part attendu à l’international le 20 février prochain. On ignore toutefois, à ce stade, si la fonctionnalité dévoilée par Chen Xi restera exclusive au marché chinois… ou si nous pourrons également en profiter en occident.