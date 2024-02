Ce Mac à écran pliant… est en fait un smartphone doté d’une improbable fonction

Une fonction pour le moins prometteuse (et surprenante) du futur Vivo X Fold 3 permettrait visiblement à l'appareil de contrôler un Mac à distance. L'interface serait alors répliquée directement à l'écran du smartphone pliant.

Le leaker Ice Universe a partagé sur le réseau social chinois Weibo deux photos du futur Vivo X Fold 3. Contrairement à ce que laissaient récemment entendre certaines rumeurs, l’appareil devrait bien arriver en Chine un peu plus tard cette année… mais dans le cas de ces deux clichés, c’est surtout ce que l’on voit à son écran qui nous intéresse.

On y aperçoit une interface macOS complète d’un côté de la charnière, et un clavier avec des raccourcis Mac de l’autre. Du contenu que l’on aperçoit (très) rarement sur un smartphone, et encore moins souvent à l’écran d’un modèle pliant chinois n’ayant pas encore été lancé. Si l’on en croit Ice Universe, il se pourrait néanmoins que ce genre de panorama devienne plus courant.

Une fonctionnalité « révolutionnaire » sur le Vivo X Fold 3 ?

L’intéressé suggère en effet que le Vivo X Fold 3 s’appuierait sur une fonctionnalité capable de révolutionner la connectivité entre un smartphone et un ordinateur. Suffisamment en tout cas pour permettre de contrôler un Mac à distance, depuis l’appareil, et d’en répliquer en temps réel l’interface sur son écran. Une fonction qui n’est pas sans rappeler ce que permettent déjà certains services comme TeamViewer, mais qui serait dans le cas présent intégrée directement à l’écosystème logiciel de Vivo.

La chose n’est pas impossible techniquement, ce genre de technologie existant déjà, mais nous prenons quand même les informations et images partagées par Ice Universe avec des pincettes. Cela dit, si cette fonctionnalité est réelle, elle permettrait de décupler le potentiel du smartphone pliant de Vivo, ne serait-ce qu’en termes de productivité. Et les domaines d’application seraient nombreux.

Quoi qu’il en soit, de plus amples informations concernant la fiche technique du Vivo X Fold 3 nous parviennent cette fois de Digital Chat Station. Cet autre leaker avance que l’appareil serait doté d’écrans fabriqués par Samsung Display. On y trouverait une définition de 2480 x 2200 pixels pour l’écran interne et de 2748 x 1172 pixels pour l’écran externe. Le X Fold 3 serait par ailleurs construit à l’aide de fibre de verre et embarquerait une batterie de 5 600 mAh.