Le futur incertain des smartphones pliants : deux grands fabricants auraient renoncé

Les smartphones à écran pliable, c'était la grosse nouveauté qui devait tout changer. Force est de constater que c'est encore rare d'en voir un, cinq ans après le premier de Samsung. Justement, deux poids lourds auraient abandonné ce segment.

Pourquoi ? D’abord, parce qu’Apple n’a pas encore sorti le sien, et ça, c’est un signe. Ensuite, ils coûtent encore très chers. Et pour couronner le tout, ils semblent plus fragiles que nos bons vieux smartphones classiques. Cela tombe mal puisque la durabilité des smartphones est au cœur des questions.

De sérieuses questions sur l’avenir de ces appareils pliables

D’après un article paru dans un média sud-coréen, il semblerait que deux poids lourds du marché, Oppo et Vivo, se posent de sérieuses questions sur l’avenir de ces appareils pliables. Ces deux-là, qui appartiennent au même groupe chinois, ne seraient pas chauds pour lancer de nouveaux modèles pliables pour l’instant.

Il paraît même qu’ils auraient mis le développement de ces smartphones sur pause. La raison ? Leur part de marché dans le domaine des pliables a plongé l’an dernier. Les modèles comme le Vivo X Fold et l’Oppo Find N3 Fold ou Flip ne se sont pas vendus comme prévu. On sera fixé cette année, si aucun successeur n’est dévoilé.

Du côté de Huawei et Samsung, pas question de lâcher l’affaire. Huawei bosse même sur un smartphone assez dingue : un écran OLED pliable « à trois volets ». Cela serait un écran que vous pouvez plier en Z, vous retrouvant avec un écran de 10 pouces une fois déplié. Huawei n’est pas le seul à y réfléchir, ça existe déjà. Samsung, de son côté, explore beaucoup de concepts différents.