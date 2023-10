Oppo Find N3 officialisé : une merveille technologique, mais la France ne pourra pas en profiter

Oppo présente son Find N3. À première vue, il est clair que l'appareil se distingue de ses concurrents, bien que la nouvelle soit douce-amère pour le marché français.

L’attente autour du Find N3 d’Oppo valait vraiment le coup, mais quelle déception de savoir qu’avec l’arrêt des activités d’Oppo en France, nous n’aurons pas la chance de l’expérimenter. Heureusement, OnePlus va commercialiser l’Open en France, identique au N3.

Au premier coup d’œil, le Find N3 intrigue. Contrairement à ses prédécesseurs au format un peu carré, le N3 arbore un écran plus traditionnel. Avec ses 7,8 pouces, cet écran Amoled pliable a une définition de 2 240 x 2 268 pixels. Il prend en charge le PWM à 1 440 Hz pour moins de fatigue oculaire, un taux de rafraîchissement de 1-120 Hz, le Dolby Vision, le HDR10+, jusqu’à 1 400 nits en mode haute luminosité et jusqu’à 2 800 nits en pic. C’est franchement une fiche technique impressionnante. Et cette « pliure » dont tout le monde parle ? Elle est quasiment invisible.

Mais le plus surprenant, c’est le revêtement auto-réparateur de l’écran. Fini les micro-rayures qui vieillissent prématurément nos téléphones : ce revêtement permet à l’écran de conserver une apparence neuve bien plus longtemps. Pour l’écran externe, Oppo a choisi un format 20:9 plus classique au format 6,31 pouces. Il affiche une définition de 2 484 x 1 116 pixels et une densité de pixels de 431 ppp est tout aussi impressionnant, notamment grâce à ses performances en matière de luminosité et de taux de rafraîchissement.

Robustesse exceptionnelle et prouesses photographiques

Oppo n’a pas lésiné sur la robustesse. La charnière Flexion de troisième génération, mélange de métal liquide et d’acier haut de gamme, confèrerait au Find N3 une solidité remarquable. D’ailleurs, il est certifié pour résister à un million de pliures ! En comparaison, le modèle précédent d’Oppo et celui de Samsung sont loin derrière. Même s’il n’est pas totalement étanche, le N3 est conçu pour résister aux éclaboussures. Un vrai plus sur ce format !

Le Find N3 brille particulièrement dans le domaine de la photographie. Le capteur principal est un LYTIA-T808 de Sony. Plus de lumière, plus de détails : les photos promettent d’être remarquables. Les amateurs de zoom seront ravis avec le téléobjectif périscope de 64 mégapixels (zoom optique 3x et zoom « sans perte » 6x par recadrage), et les fans de grands angles avec un appareil de 48 mégapixels (14 mm, capteur Sony IMX581 1/2 pouce).

L’innovation ne s’arrête pas là : grâce à Oppo Computational Photography (OCP), cette technologie vient compléter cette panoplie, promettant une amélioration significative de la qualité des images HDR.

Pour vos appels vidéo, vous pouvez opter soit pour la caméra externe pour selfies de 32 mégapixels f/2.4 (1/3.14 pouce, équivalence de 26 mm), soit pour la caméra interne avant de 16 mégapixels f/2.2 (1/3.09 pouce, équivalence de 29 mm). Vous avez aussi le choix entre un affichage externe en 20:9 ou un affichage interne en 19:10, ce dernier étant suggéré pour obtenir le meilleur ratio d’image.

Côté performances, le Find N3 devrait être une bête de course. Propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, 16 Go de RAM, et 512 Go de stockage (UFS 4.1), il promet fluidité et réactivité. La charge rapide, que ce soit filaire ou sans fil, est également un atout indéniable.

Le Find N3 est équipé d’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la technologie filaire SuperVOOC 4.0 de 120 W, permettant une charge complète en 26 minutes. Il offre aussi la technologie de charge sans fil AirVOOC à 50 W, atteignant 100 % en 26 minutes également. Pour gérer la chaleur lors de la charge, il est doté d’un système de refroidissement à double caloduc.

Malgré toutes ces avancées, la nouvelle est amère : Oppo ne commercialisera pas ce Find N3 en France. Un choix regrettable, car ce smartphone semble cumuler toutes les qualités pour s’imposer comme une référence sur le marché des pliables. Toutefois, j’ai d’excellentes nouvelles : OnePlus (même groupe qu’Oppo) a dévoilé son propre smartphone pliable… identique à l’Oppo Find 3. C’est le OnePlus Open. Croisons les doigts pour qu’il soit disponible en France.

Même s’il n’est pas en vente directe en France, le Find N3 est toutefois disponible dans des pays européens comme l’Espagne et l’Italie, et est proposé autour de 1600 euros, un peu moins que le Find N2. On pourra facilement l’acheter en Europe, sur Amazon Italie par exemple.



Pour aller plus loin

OnePlus Open : le concurrent du Galaxy Z Fold qui se veut sans concessions