OnePlus Open : le concurrent du Galaxy Z Fold qui se veut sans concessions

Le OnePlus Open a été annoncé : il s'agit d'un smartphone pliable au format livre, et peut-être un vrai concurrent au Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Surprise : il sort bel et bien en France.

Les smartphones pliables au format livre sont très rares sur le marché français : à part le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Honor Magic Vs, aucune référence n’est disponible chez nous. Heureusement, une nouvelle vient s’ajouter : le OnePlus Open, et il pourrait bien voler la place de numéro 1. Un smartphone co-créé avec Oppo, en alliant les compétences des deux fabricants.

Un smartphone pliable léger et fin

Ce qu’a à revendre OnePlus, c’est tout d’abord un design soigné, selon ses dires. Cela commence par un poids de 239 grammes (coloris noir uniquement) : c’est plus qu’un smartphone classique, mais c’est moins que ses concurrents de chez Samsung ou Honor. Son rival sur ce point pourrait être le Honor Magic V2, qui pourrait prochainement sortir chez nous. L’épaisseur aussi est réduite : 5,8 mm en position dépliée, 11,7 en position pliée. Toujours moins que ce qui se fait ailleurs (parmi les modèles vendus en France).

Du côté de la charnière en goutte d’eau, OnePlus se targue d’avoir un composant réalisé à partir de 69 pièces seulement. C’est d’ailleurs ce qui explique le poids du OnePlus Open : moins de pièces, moins de poids. Une charnière qui résiste à plus d’un million de pliages, de quoi tenir plus de 10 ans à raison de 100 plis par jour (ouverture et fermeture). Smartphone OnePlus oblige, on trouve bien l’Alert Slider, qui permet de changer de mode de sonnerie (silencieux, vibreur). Le smartphone pliable est certifié IPX4, ce qui signifie qu’il résiste aux projections d’eau dans toutes les directions.

Le OnePlus Open, c’est avant tout deux écrans

L’écran externe est une dalle de 6,31 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Une dalle LTPO, ce qui permet de faire descendre le taux de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz afin d’économiser un peu de batterie. La luminosité est sans doute ce qui intrigue le plus : jusqu’à 2800 cd/m². OnePlus ajoute qu’il peut afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Un écran qui propose une résolution de 431 ppp ainsi qu’un ratio corps/écran de 91,8 %. L’avantage de cet écran, c’est qu’il propose un ratio 20:9, comme sur un smartphone classique, sans écran pliable. Un avantage puisque chez Samsung, l’écran externe du Galaxy Z Fold est étroit.

En dépliant le OnePlus Open, c’est un écran de 7,82 pouces qu’on voit avec une définition de 2440 par 2268 pixels et qui propose un ratio corps/écran de 89,6 %. Forcément, une dalle pliable est plus complexe et l’épaisseur des bordures et systématiquement plus grande. Mêmes couleurs, même luminosité maximale, c’est aussi un écran Oled LTPO de 120 Hz, avec une résolution de 426 ppp. Les deux écrans sont naturellement compatibles Dolby Vision. Pour regarder des contenus ou écouter de la musique, le Dolby Atmos est présent grâce à trois haut-parleurs stéréo.

Ce qui fait que le OnePlus Open est un smartphone « sans concessions »

Avoir un joli smartphone pliable avec des écrans à la fiche technique séduisante, c’est bien, mais on connaît déjà : Samsung le fait avec ses Galaxy Z Fold depuis des années. C’est peut-être là que se situe la réelle différence du OnePlus Open. Et ça commence par la partie photo, toujours en collaboration avec Hasselblad :

Capteur photo principal : Sony LYT-T808 de 48 Mpx, taille de 1/1,43 pouce, 24 mm, f/2.7 ;

Capteur ultra-grand-angle : 48 Mpx, champ de vision de 114°, 14 mm, f/2.2, OIS ;

Téléobjectif x3 optique OV64B, taille de 1/2 pouce, 145 mm, f/2.6 ;

Capteur selfie extérieur : 32 Mpx, f/2.4 ;

Capteur selfie intérieur : 20 Mpx, f/2.2.

OnePlus promet monts et merveilles avec une qualité d’image comparable à celle du Sony IMX989 ou à celle du Samsung Galaxy S23 Ultra. Le zoom aussi promet : jusqu’à x6 sans perte (couplant zoom optique et numérique) et jusqu’à x120 pour le mode « Ultra Res Zoom ».

Une puce puissante et une charge à 100 % en 42 minutes

Contrairement à Honor, OnePlus a fait le choix du meilleur SoC de Qualcomm actuellement sur le marché (mais plus pour longtemps) : le Snapdragon 8 Gen 2, réputé pour ses performances et son efficacité énergétique. Une puce qu’on trouve aussi sur le Galaxy Z Fold, dans une version dédiée aux appareils Samsung.

Gravé en 4 nm, il est couplé à 16 Go de RAM en LPDDR5X et à 512 Go de stockage. Sur la partie connectivité, c’est du Wi-Fi 7 qu’on trouve, ainsi que de la 5G naturellement, avec deux ports SIM. Le tout est alimenté par une batterie de 4805 mAh. OnePlus annonce une durée de charge de 42 minutes pour passer de 1 à 100 % de batterie grâce à une puissance de 67 W (et 37 % en 10 minutes). La marque promet quatre ans de capacité optimale, puisque la batterie demanderait 1600 cycles de charge avant de descendre sous les 80 % de capacité réelle.

Le vrai défi de OnePlus : adapter sa surcouche logicielle au format pliable

Ce qui fait la grande force du Samsung Galaxy Z Fold 5, c’est aussi sa partie logicielle. One UI 5.1.1 est optimisé pour le format pliable en proposant des fonctionnalités spécifiques. Le OnePlus Open veut évidemment répondre à cela avec l’interface OxygenOS 13.2, basée sur Android 13. Dommage de ne pas passer directement à Android 14 qui vient de sortir. Par exemple, Open Canvas permet d’utiliser plusieurs applications simultanément : on peut les redimensionner comme on veut en les faisant glisser. Jusqu’à trois applications peuvent être utilisées dans ce mode et on peut enregistrer neuf dispositions utilisant plusieurs applications.

L’idée étant de créer des espaces de travail (ou de divertissement) en fonction des applications qu’on compte utiliser. Le glisser-déposer fonctionne entre les applications et certains gestes sont en place pour utiliser Open Canvas. Il y a aussi une sorte de barre des tâches qui peut s’afficher afin d’accéder aux applications qu’on a utilisées récemment. Quant aux mises à jour, OnePlus s’est aligné l’année dernière sur Samsung : le OnePlus Open recevra quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité.

Prix et disponibilité du OnePlus Open

Le OnePlus Open sera disponible à partir du 26 octobre sur le site de OnePlus : il ne sera vendu que sur le site du constructeur et avec le chargeur fourni. Le smartphone ne sera d’ailleurs commercialisé qu’en un coloris : le vert, pas de noir disponible, contrairement à d’autres régions. Quant au prix, il sera de 1849 euros, soit 50 euros de moins que le Galaxy Z Fold 5. Mais à stockage équivalent (512 Go), c’est 190 euros de moins.