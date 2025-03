Jusqu’à 500 € de remise pour le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le OnePlus Open, mais quel pliant choisir ?

Si vous êtes tenté par un smartphone au format livre, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung est généralement le premier qui vient en tête. Pourtant, le OnePlus Open réussit à être aussi convaincant. Entre Samsung et OnePlus, quel pliant choisir ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Samsung s’est fortement imposé sur le marché des smartphones pliants, avec ses Galaxy Z Flip et Z Fold. La marque a tout même de sérieux rivaux, comme le OnePlus Open, qui nous a convaincu au point de lui attribuer la note de 9/10. Au fil du temps, la firme sud-coréenne rend une copie de plus en plus aboutie de son format Fold.

Si vous êtes en quête d’un smartphone pliant, ça tombe bien, puisque ces deux références sont actuellement en promotions : reste à savoir lequel des deux répond au mieux à vos besoins et quelle expérience vous tente le plus entre l’expertise de Samsung dans le domaine ou l’alternative convaincante proposée par OnePlus ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Des pliants aux design soignées

Si Samsung en ait à sa sixième génération, OnePlus arrive à proposer avec son tout premier smartphone pliant, un beau produit. Avec ses bordures bien plates et uniformes, ses tranches en aluminium et ses arêtes biseautées, le OnePlus Open est clairement un smartphone élégant et agréable en main. Mais le gros point fort de ce design, c’est sa charnière excessivement bien travaillé, elle est presque invisible. Le Galaxy Z Fold 6 de Samsung jouit aussi d’un joli design qui devient plus léger et plus large tout en soignant le confort en main avec de belles finitions. Pas d’améliorations en revanche au niveau de la pliure qui scinde l’écran interne. Elle se sent toujours sous le doigt et reste très visible, mais ce n’est pas trop gênant au quotidien.

Avec un module photo aussi protubérant, OnePlus est équipé d’un capteur grand angle de 48 Mpx, d’un téléobjectif de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48 Mpx et d’un capteur selfie de 32 Mpx. Il s’avère bien polyvalent, efficace en basse luminosité et en ultra grand angle avec une excellente qualité dans les clichés. L’appareil de Samsung propose lui un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif x3 de 10 Mpx. Résultat : il se débrouille bien avec une bonne polyvalence dans la prise de clichés. Le niveau global des détails est bon. En faible luminosité, le mode nuit est un allié de premier ordre pour éclairer la scène. Quant au téléobjectif x3, il se révèle bien pratique dans la vie quotidienne.

Des écrans qui en jettent

Pour en mettre plein la vue, les deux constructeurs ont mit le paquet sur l’affichage.

Le Galaxy Z Fold 6 propose à l’avant une dalle Amoled de 6,3 pouces (2376 x 968 pixels), LTPO avec un taux d’affichage allant de 1 à 120 Hz. Quant à l’écran interne, il mesure 7,6 pouces, affiche une définition de 2 160 x 1 856 pixels et offre une expérience fluide avec sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’expérience visuelle globale est bonne des deux côtés, les écrans sont lumineux, mais ont une fidélité des couleurs assez relative. Passons aux écrans du OnePlus Open, à commencer par la dalle interne, quasiment carrée, Oled de 7,82 pouces avec une définition QHD (2 440 x 2 268 pixels) et qui peut monter jusqu’à 120 Hz et descendre à 1 Hz en fonction des usages. Un très bon point. Concernant l’écran externe de 6,31 pouces avec une définition généreuse de 2384 x 1116 pixels. Petit bémol quand même pour le taux de rafraîchissement qui descend seulement jusqu’à 10 Hz, et pour la luminosité maximale, un poil faible.

Concernant la partie logicielle, la Z Fold 6 s’appuie sur l’interface One UI 6 basé sous Android 14 avec toutes les fonctionnalités dédiées au format pliant de l’appareil. La marque dégaine tout un tas de fonctions Galaxy AI, et garantit sept ans de mises à jour de l’OS et de sécurité. Une belle longévité qui rassure. Du côté de OnePlus, on a OxygenOS 13.2 basé sur Android 13. Une interface, simple, claire et fluide. Mention spéciale à l’absence de bloatwares ou encore aux multiples petits détails qui rendent la navigation agréable, comme le petit retour haptique chaque fois que l’on touche à la barre de navigation en bas. Quant à la longévité, le constructeur promet quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patch de sécurité.

De hautes performances à la clé

Sorti en 2023, le pliant de OnePlus s’équipe de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Un processeur qui délivre une bonne puissance au smartphone. Il à l’aise sur toutes les tâches, et peut gérées simultanément une dizaines d’applications sans ralentissement. En jeu, il se révèle aussi excellent, y compris sur des titres en 3D, et pour ne rien gâcher, la gestion de la température est exemplaire.

Chez Samsung, c’est le Snapdragon 8 Gen 3 « for Galaxy » qui anime le Z Fold 6. Toutes les interactions sur le téléphone sont toujours fluides et plaisantes. Les jeux 3D tournent sans problème : vous pouvez lancer Genshin Impact ou Fortnite sur le grand écran pour profiter à fond des graphismes. Ces derniers peuvent être réglés au maximum, le téléphone s’en sortira très bien malgré quelques rares ralentissements. En revanche, la température grimpe vite malgré une plus grande chambre à vapeur.

L’autonomie est bien meilleur chez OnePlus

Les smartphones de ce type pêchent souvent sur leur partie autonomie, mais c’est sans compter sur OnePlus, qui avec son premier pliant réussit à proposer une autonomie solide.

Le OnePlus Open s’équipe de deux batterie, qui ensemble s’élèvent à une capacité de 4,805 mAh. En lançant notre protocole ViSer, qui simule une activité en continu du téléphone, il a mis 12 heures et 29 minutes à passer de 100 % à 10 % d’autonomie sur l’écran externe. De notre côté, nous sommes parvenu à tenir deux jours consécutifs sans passer par la case recharge, avec une utilisation légère. Avec un usage plus lourd, du jeu et des benchmarks, le smartphone affichait 30 % à 18 h, après avoir démarré la journée aux alentours de 8 h. En plus d’être endurant, il se paye le luxe d’une charge rapide 67 W : il a fallu 35 minutes pour passer de 8 % à 96 %.

Le Galaxy Z Fold 5 possède lui une batterie de 5 000 mAh, qui ne confère pas pour autant une meilleure autonomie que son rival.Elle est correcte en usage mixte fermé/ouvert, beaucoup moins si on exploite plus activement la dalle interne. Avec notre protocole SmartViser, ouvert il a résisté pendant 10 heures et 59 minutes et 12 heures 35 une fois fermé. Il perd surtout des points pour sa charge limitée à 25 W. C’est un vrai gros défaut, surtout à ce prix. En plus, le chargeur officiel n’est pas fourni, alors que chez OnePlus, c’est le cas.

Quel pliant est fait pour vous ? Le OnePlus Open ou le Galaxy Z Fold 6 ?

L’heure est venue de faire son choix. Après avoir détaillé chaque point fort et point faible des deux appareils, lequel vaut-il mieux choisir ?

Le OnePlus Open a beau être une première version, elle est très réussie. Il n’a aucun défaut majeur. La charnière est bien travaillée, on ne remarque pas la pliure sur l’écran interne, ce qui est assez rare sur ce type de produit. Les deux écrans sont d’excellente qualité, et le pliant fournit des performances exemplaires avec sa puce Snapdragon, sans chauffe. Il est endurant et en cas de coup de mou, vous pourrez le recharger très rapidement grâce à la recharge 67 W. Quant à la partie photo, elle se montre bien efficace. Les petites ombres aux tableaux, le téléphone n’est pas étanche et propose uniquement 4 ans de mises à jour.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 de son côté plaît pour ses belles finitions, ses écrans soignés, sa partie logicielle bien travaillée et sa longévité, mais aussi sa bonne qualité photo et ses performances musclées. Mais il est difficile de toujours avoir une pliure visible et une charge à 25 W. C’est un très bon produit, mais ses quelques concessions peuvent être frustrantes, notamment pour son prix. Son rival s’avère une alternative sérieuse, mais si vous êtes de la team Samsung, vous devrez être satisfait.

