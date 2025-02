Samsung Galaxy S24 FE vs Xiaomi 14T : quel flagship killer en solde choisir ?

Le Samsung Galaxy S24 FE et le Xiaomi 14T sont des smartphones équilibrés qui offrent des prestations premium sans à devoir débourser plus de 1 000 euros. Soldés aujourd’hui à moins de 600 euros, lequel est fait pour vous ?

Pour profiter des prestations premium sur un smartphone sans débourser beaucoup d’argent, il faut se tourner vers les smartphones à moins de 800 euros. C’est le cas du Galaxy S24 FE de Samsung, qui se veut la version la plus accessible de la série S24, sans pour autant sacrifier la qualité et les performances. On trouve aussi le Xiaomi 14T qui est également un modèle financièrement plus abordable du fer de lance de la marque avec quelques compromis techniques, tout en gardant ce qui a fait le succès du flagship.

Ces deux références ont obtenu la note de 8/10 dans nos colonnes. Ce sont donc des téléphones équilibrés qui s’accompagnent de quelques concessions, mais les atouts sont si nombreux que ces bémols ne sont pas rédhibitoires. En ce moment en promotion pendant les soldes, ils paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ?

Les deux smartphones soldés

Deux smartphones bien construits

Commençons par décrire le design du Samsung Galaxy S24 FE, qui a d’ailleurs obtenu, lors de notre test, la note de 9/10 dans cette catégorie. La version FE a beau être plus accessible que le S24+, il reprend tous les codes esthétiques de la série S24, incluant les tranches plates et lisses, arrondies sur les angles. Sa conception est équilibrée en main avec en bonus appréciable le Gorilla Glass Victus II et une certification IP68. À côté, on a le Xiaomi 14T qui a des lignes épurées et des tranches franches adoucies dans les angles. Il est confortable à l’usage, le dos n’étant pas trop glissant, sauf par temps de grande chaleur. C’est un joli produit qui profite en plus d’une certification IP68.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour la partie photo, le S24 FE s’équipe d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif 3x de 8 Mpx. Dans l’ensemble, les clichés sont de très bonne tenue avec son capteur principal, avec un très bon piqué et les détails sont précis. En revanche, le mode ultra grand-angle est plus à la peine et le mode nuit offre des clichés détaillés, capables de capturer la lumière, mais dès qu’on y regarde de plus près, on note un bruit numérique perceptible. Sur le 14T, on a trois objectifs avec des optiques sélectionnées par Leica : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Xiaomi fait ici un bon travail, avec des photos en plein jour qui offrent une très belle lisibilité. À cela s’ajoutent des niveaux de zoom performants. Toutefois, de nuit, nous perdons en niveau de détail, même si cela reste dans la bonne moyenne pour le prix demandé.

Une grande surface d’affichage avec OneUI sur l’un et HyperOS sur l’autre

Une fois allumée, les deux smartphones dévoilent de grandes dalles de 6,7 pouces. Sur celui du S24 FE, les bords sont un peu plus épais, notamment au niveau du menton, mais restent très maîtrisées. C’est une dalle Dynamic AMOLED 2X en 2340 × 1220 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz. L’écran est bien conçu, avec bonne luminosité et une calibration même meilleure que celle du S24+. Seul regret, l’absence d’une dalle LTPO, qui nous prive d’un véritable taux de rafraîchissement dynamique. De son côté, le 14T dispose d’une dalle Amoled avec une définition de 2712 × 1220 pixels et d’un taux de rafraîchissement dynamique de 60 Hz à 144 Hz. Le rendu global est très satisfaisant, mais on aurait apprécié une luminosité plus importante.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur l’expérience logicielle, si les deux utilisent Android, on a la surcouche OneUI sur le Galaxy S24 FE contre HyperOS sur le téléphone de Xiaomi. Chez Samsung, on a une interface riche en possibilités de personnalisation, intuitive et bien pensée. Elle offre une multitude de fonctionnalités basées sur l’IA, qui devrait s’enrichir avec l’arrivée de OneUI 7. Cerise sur le gâteau, on a un suivi logiciel de 7 ans. En face, son rival utilise HyperOS, un OS agréable à utiliser, mais qui nous agace avec la présence de bloatwares. On a aussi des outils d’IA qui peut se révéler utile au quotidien, et pas seulement dans le cadre de la photographie. Par exemple, l’IA Notes peut résumer un texte, en rédiger un pour vous le corriger, ou encore le traduire. Sachez que Xiaomi s’engage à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Des prestations très appréciables côté performances

Pour faire fonctionner son Galaxy S24 FE, Samsung choisit une puce maison, l’Exynos 2400e, une déclinaison de l’Exynos 2400 présent dans les Galaxy S24 et S24+. Lors de notre test, le S24 FE offre une fluidité exemplaire dans One UI et dans les applications les plus gourmandes en ressources. Côté jeux vidéo, il se défend bien. En lançant Fortnite avec la qualité graphique élevé, le framerate oscille entre 55 et 60 fps.

Chez Xiaomi, c’est la puce Dimensity 9300+ de chez MediaTek qui est à l’animation. Dans l’ensemble, le téléphone est fluide en toutes circonstances, même lors de l’utilisation du multitâche. Côté gaming, avec Fortnite en mode Épique et tous les détails au maximum, le framerate se maintient entre 30 et 34 fps. Il faut passer en mode Moyen pour profiter d’un 60 fps assez stable. En revanche, si vous jouez de façon intensive, il aura tendance à beaucoup chauffer et perdre en performances.

Une autonomie satisfaisante, avec une charge rapide plus efficace sur le 14T

Pour son grand gabarit, le Galaxy S24 FE abrite une batterie de seulement 4 700 mAh, mais cela ne l’empêche pas d’offrir une très bonne autonomie. Si vous êtes économes en ressources, il pourra tenir une journée et demie, voire deux. C’est plutôt au niveau de la charge qu’il perd des points. Avec 25 Watts, il faut un peu plus de 1 h 15 pour une charge complète.

Le Xiaomi 14T peut lui compter sur une batterie de 5 000 mAh qui permet de le faire tenir une bonne journée de travail. L’utilisation peut facilement atteindre une journée et demie, voire deux, mais pas en jouant beaucoup à des jeux vidéo ou en enchaînant les épisodes de votre série favorite. Côté charge, le bloc de charge de 67 Watts nous a permis de récupérer 20 % en 5 minutes, 51 % en 20 minutes et une charge totale en moins de 55 minutes.

C’est l’heure du verdict : Xiaomi 14T ou Samsung Galaxy S24 FE ?

Ces deux références sont très recommandables, les qualités ne manquent pas, mais des différences sont à prendre en compte avant de faire votre choix.

Pour les habitués de Samsung, le S24 FE devrait vous plaire. C’est une bonne porte d’entrée dans l’univers haut de gamme des Galaxy S. Cette version est tout aussi élégante et qualitative que ses grands frères. L’utiliser est un véritable plaisir, d’autant plus que son interface One UI est très agréable et offre une intégration bien pensée de l’intelligence artificielle. Les performances sont au rendez-vous, la photographie de jour est de bonne qualité, mais le mode ultra grand-angle et le mode de nuit sont en retrait… Samsung fait le job avec une autonomie très respectable. En revanche, la charge rapide est limitée à 25 Watts. Dernier point, et non négigleable dans votre choix, il offre un suivi logiciel de 7 ans, une belle longévité à la clé donc.

De l’autre côté, on a le Xiaomi 14T. On le sait, la gamme T est l’alternative des modèles plus haut de gamme avec une fiche technique équilibrée. Tout n’est pas parfait, mais il a de sérieux arguments à faire valoir, comme son taux de rafraichissement à 144 Hz ou encore ses très bonnes performances et son autonomie combinée à sa charge rapide, permet vraiment d’en profiter sur le long cours. Si auparavant, la photo n’était pas vraiment le point fort du constructeur, ce Xiaomi 14T prouve le contraire. Il y a de moins en moins de lissage numérique et propose des clichés de très belle qualité en plein jour. À noter que durant de longues sessions de jeu, il aura tendance à chauffer. Quant au suivi logiciel, on a droit à 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Une proposition honorable, mais la concurrence se montre plus généreuse sur ce point.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Si le smartphone de Xiaomi ou de la marque Samsung ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs téléphones à moins de 800 euros du moment.

