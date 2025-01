Samsung Galaxy Flip FE : le smartphone pliable sera moins cher grâce à cette solution de Samsung

Samsung s’apprêterait à démocratiser ses smartphones pliables avec le Galaxy Z Flip FE, une version plus accessible de son téléphone emblématique. Selon de récentes informations, ce nouveau modèle devrait réutiliser un composant du Galaxy Z Flip 6 pour optimiser ses coûts de production.

Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

D’après Ross Young, analyste réputé de la chaîne d’approvisionnement, le Z Flip FE sera équipé de la même dalle AMOLED que son grand frère : un écran de 6,7 pouces affichant une définition de 2640 x 1080 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits.

L’écran externe devrait également rester identique à celui du Flip 6, une décision qui pourrait décevoir certains utilisateurs, notamment face au Motorola Razr Ultra qui propose un affichage frontal plus avancé pour un prix inférieur. Cependant, cette décision pourrait bien être une bonne nouvelle pour le prix du smartphone. En utilisant le même écran que l’appareil précédent, Samsung pourrait ainsi faire des économies avec les stocks déjà disponibles, et répercuter ces économies sur le tarif final. Le Galaxy Flip FE arrivait ainsi à un tarif plus abordable, comme c’est déjà le cas de tous les Galaxy FE précédents.

Quand sortira le Galaxy Flip FE de Samsung ?

Le lancement est prévu pour la fin du deuxième trimestre 2025, probablement lors du second événement Galaxy Unpacked de l’année. Le smartphone, identifié sous le numéro de modèle SM-F761B dans la base de données GSMA, marquerait la première incursion de Samsung dans le segment des pliables abordables.

Initialement, le Z Flip FE devait embarquer le processeur Exynos 2500. Cependant, des difficultés de production pourraient contraindre Samsung à opter pour une puce Snapdragon. Cette décision rappelle le cas récent de la série Galaxy S25, où l’entreprise a vraisemblablement dû abandonner l’Exynos 2500 au profit du Snapdragon 8 Elite.