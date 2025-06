B&You frappe fort avec ce forfait 100 % eSIM, meilleur que Free Mobile pour les voyages

Avec le forfait B&YOU Summer Edition, Bouygues Telecom s’attaque à un forfait spécialisé pour les voyageurs. Il intègre 40 Go utilisable dans plus de 110 destinations.

Depuis plusieurs mois, Bouygues Télécom a trouvé un regain d’energie pour dynamiser les offres Box et mobiles. Après son forfait Pure Fibre qui a relancé la guerre des prix des box Internet, l’opérateur lance son premier forfait 100% eSIM, pensé pour le voyage.

Le forfait B&YOU Summer Edition

Ce nouveau forfait B&You lancé ce lundi 23 juin propose 150 Go de data 5G, en plus des classiques appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Surtout, il intègre 40 Go utilisable dans plus de 110 destinations.

Voici les pays intégrés à cette offre :

Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie

Bénin, Bolivie, Brésil

Cameroun, Canada, Cap Vert, Chine, Colombie, Comores, République de Corée (Corée du Sud), Côte d’Ivoire,

Égypte, États-Unis

Guatemala

Honduras, Hong Kong

Ile Maurice, Inde, Israël

Japon, Jordanie

Kazakhstan

Macao, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Monténégro

Nouvelle-Zélande

Pakistan, Paraguay, Pérou, Porto Rico

Qatar

République Dominicaine, Russie

Sénégal, Serbie, Singapour

Thaïlande, Tunisie, Turquie

On peut noter tout particulièrement l’intégration de la Chine, du Japon, des Etats-Unis, du Qatar ou encore de la Nouvelle-Zélande. Ce sont des destinations qui sont généralement en option sur ce genre d’offre.

Avec ce forfait mobile, B&You ratrappe efficacement le forfait Free 5G qui intègre également plus de 110 destinations avec 35 Go/mois de data.

Sauf que le prix proposé par Bouygues est plus interessant : 14,99 euros par mois contre 19,99 euros pour Free Mobile.

Le premier forfait 100% eSIM

Notez que le forfait B&YOU Summer Edition est le premier de l’opérateur proposé uniquement sous format eSIM. D’après Bouygues Télécom, « une part significative des clients B&YOU » ont déjà « basculé sur une eSIM ».

L’opérateur ne vous envera donc pas une carte SIM physique et la souscription se fait entièrement depuis le site officiel.

Bouygues Téélcom ne précise pas jusqu’à quand cette offre sera disponible, mais son nom laisse suggéré qu’elle ne devrait être proposée que durant cet été.

