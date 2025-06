On a mesuré le Galaxy Z Fold 7… et il n’est pas si fin que ça !

Des photos comparatives du Galaxy Z Fold 7 avec des modèles connus permettent d’engager quelques mesures et les résultats sont discutables.

Samsung l’a crié haut et fort. Sa prochaine série de smartphones pliables sera la plus fine et légère du marché. Suite à cette déclaration, le Galaxy Z Fold 7 est retourné au centre de toutes les attentions.

Surtout, entretemps s’est dressé face à lui un autre mastodonte, le Magic V5 de Honor qui réclame la même couronne. Ce dernier devrait être présenté avant le Z Fold 7 en Chine, mais ne sortira pas chez nous avant celui de Samsung. Une bataille de finesse qui s’étale en photos sur les fils Telegram, notamment.

Equal Leaks livre ainsi une série de clichés comparant le Galaxy Z Fold 7 avec le S25 Ultra, mais aussi avec son prédécesseur, le Fold 6. On avait repproché à ce dernier d’être une évolution paresseuse du Fold 5. Samsung a entendu les critiques, semble-t-il, puisque les clichés qui nous sont donnés à voir présentent un Fold 7 très aminci.

Plus fin, mais pas encore aussi bien qu’Honor ?

Le Fold 7 est à peine plus épais que le Galaxy S25 Ultra. Comparé au Fold 6, c’est le jour et la nuit. En essayant de faire une règle de trois sur une des photos, on parvient à environ 4,5 mm à la grosse louche en position dépliée et près de 10 mm lorsqu’il est plié. Ce ne serait pas aussi bien que l’actuel Magic V3.

Attention, les images partagées par Equal Leaks mettent en scène un prototype. Aussi, ses mesures peuvent encore varier du modèle final.

Samsung a prouvé qu’il était capable d’intégrer des composant haut de gamme dans 5,8 mm d’épaisseur avec son Galaxy S25 Edge. Une performance surtout au niveau de la batterie lithium-ion. Malgré une autonomie criticable, celle du Edge inaugure une nouvelle technologie permettant à Samsung d’augmenter sa densité énergétique. Une manière d’affiner un produit sans passer à la batterie silicium-carbone plébiscitée par les constructeurs chinois.

Et on ne doute pas que ce galop d’essai sera transformé avec le Z Fold 7 qui sans nul doute reprendra la même technologie de Samsung.

De son côté, le Honor Magic V5 a fait sa première apparition publique, camouflé sous une coque de protection qui ne laisse pas vraiment apprécier sa finesse encore réduite. On peut néanmoins la voir dans des premiers rendus officiels. Il mesure 8,8 mm plié, dixit Honor. Mieux, non content d’être plus fin, il augmenterait la capacité de sa batterie, passant à 6100 mAh.