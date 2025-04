Voici le prix du Galaxy S25 Edge et il n’est pas aussi fin que lui

Le prix du Galaxy S25 Edge est connu. WinFuture a mis la main dessus et il est loin d’être abordable.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Si la date de lancement du Galaxy S25 Edge est finalement un peu repoussée, son prix se définit au fur et à mesure. Au mieux, on savait qu’il devrait se situer entre le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra. Malgré les concessions matérielles (dont un capteur photo en moins), Samsung aurait donc décidé de pousser la tarification de son modèle Slim pour en faire un objet d’exception.

100 euros moins cher que le Galaxy S25 Ultra

Nos confrères allemands de Winfuture ont réussi à se procurer les prix de lancement du Galaxy S25 Edge auprès des partenaires commerciaux de Samsung. 1249 euros, voici le prix conseillé pour le premier smartphone ultrafin commercialisé. Il est valable pour le marché allemand et WinFuture précise qu’il sera plus onéreux dans d’autres pays de l’UE, se calant sur les politiques de taxes de chaque état. En Espagne et Italie, il sera affiché à 1259 euros, par exemple. En France, on devrait avoir un prix équivalent.

Ça, c’est valable pour le modèle de base doté de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si c’est l’option 512 Go qui vous intéresse, il faudra ajouter une petite rallonge pour atteindre 1369 euros (Allemagne) ou 1379 euros (Espagne et Italie) et se rapprocher dangereusement du prix d’un Galaxy S25 Ultra actuellement, ô combien plus complet, au moins sur le volet photo.

Rappelons que le Galaxy S25 Edge devrait être équipé d’un capteur principal de 200 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Pas de zoom pour maximiser la finesse globale de l’appareil et atteindre 5,8 mm d’épaisseur. Idem pour la batterie qui ne dépasserait pas 3900 mAh. En revanche, il embarquerait le même Snapdragon 8 Elite qui anime déjà avec brio les autres Galaxy S25.

Samsung doit présenter complètement son Galaxy S25 Edge le 15 avril. Sa commercialisation aurait été retardée. Il serait disponible en mai ou juin prochain.