Date de sortie du Galaxy S25 Edge dévoilée, Samsung va frapper fort en avril

Le mystère autour du Galaxy S25 Edge touche à sa fin ! Après des mois de spéculations, Samsung s’apprête enfin à dévoiler son smartphone ultra-fin.

Le suspense autour du Galaxy S25 Edge, le smartphone ultra-fin de Samsung, touche à sa fin. Selon des informations récentes, la firme coréenne s’apprête à lever le voile sur cet appareil tant attendu le 15 avril prochain en Europe.

Cette annonce intervient plusieurs mois après la présentation en demi-teinte du S25 Edge lors de l’événement Unpacked de janvier dernier. Si Samsung avait alors dévoilé le design de l’appareil, les détails techniques et la date de commercialisation étaient restés mystérieux… jusqu’à aujourd’hui.

Un lancement stratégique pour Samsung

Le choix du 15 avril pour le lancement du S25 Edge n’est probablement pas un hasard. Cette date permet à Samsung de capitaliser sur l’engouement généré par la sortie récente des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, tout en se positionnant stratégiquement avant l’arrivée présumée de l’iPhone 17 Slim (ou Air) d’Apple à l’automne.

Le S25 Edge se distinguera par son design ultra-fin, avec une épaisseur annoncée à environ 5,84 mm. Cette finesse extrême a nécessité quelques compromis, notamment au niveau de la configuration photo qui se limite à deux capteurs, contrairement aux trois habituellement présents sur les modèles haut de gamme de la marque.

D’après les informations de nieuwemobiel.nl, le S25 Edge sera disponible en argent, noir et bleu. Deux options de stockage seront proposées : 256 Go et 512 Go. Samsung prévoit également de commercialiser des accessoires dédiés, dont une coque en silicone et une coque Kindsuit.

Les spécifications techniques du S25 Edge restent encore floues. Cependant, les rumeurs suggèrent qu’il pourrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM et un écran 2K de 6,66 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La capacité de la batterie fait toujours débat, mais elle pourrait être de 3786 mAh précisément.

L’un des points d’interrogation majeurs concerne le prix de cet appareil. Samsung a laissé entendre qu’il se positionnerait entre le S25+ et le S25 Ultra, ce qui laisse présager un tarif élevé pour ce smartphone pas comme les autres, entre 1200 et 1500 euros. Il reste à savoir si Samsung organisera un événement dédié pour le lancement du S25 Edge ou s’il se contentera d’une annonce en ligne.