La date de sortie du Galaxy S25 Edge se précise

Grand absent de la famille des S25, le modèle « Edge » devrait encore se faire attendre quelques longues semaines si l’on en croit les dernières rumeurs. Une sortie en mai serait probable.

Crédit : Samsung

Le smartphone « le plus fin au monde » ou presque. Même pas encore sorti, le Galaxy S25 Edge fait déjà tourner des têtes. Et pour cause, le mobile promet de combiner performance haut de gamme et design audacieux. Si l’on en sait encore peu sur le mobile en lui-même, des nouvelles informations pointent vers une date de sortie au printemps prochain.

D’après des rumeurs relayées par Android Authority, l’officialisation du téléphone pourrait avoir lieu le 16 avril prochain lors d’un évènement en ligne.

Annonce en avril, arrivée en mai ?

Point de « Unpacked » avec tambours et trompettes ce coup-ci, ce nouveau smartphone intriguant devrait être dévoilé lors d’une keynote retransmise sur le web et c’est tout. Il faut dire que le mobile a déjà timidement pointé le bout de son nez lors de la keynote des S25 fin janvier. Il semblerait que Samsung ne souhaite pas faire grand fait de la sortie de ce mobile.

La date du 16 avril évoqué dans le Seoul Economic Daily par des « sources proches de l’industrie » correspond peu ou prou à ce qu’avait déjà suggéré les indiscrétions de Max Jambor et d’un responsable de chez Samsung qui évoquait une officialisation « autour d’Avril ». Si la date exacte est encore susceptible de changer, la période choisie par Samsung semble se resserrer autour de ces quelques semaines.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le constructeur ayant pour habitude de ne pas attendre plus de 15 jours entre l’annonce et les premières livraisons de produits, il est tout à fait possible que le S25 Edge arrive sur les étals des magasins et dans les premières boites aux lettres dès début mai.

3 coloris pour le S25 Edge

Si tout se passe bien, le mobile devrait arriver en 3 coloris : bleu clair, noir et gris. Une sélection de couleur bien plus réduite que sur les autres mobiles de la même gamme. Espérons que ce coup-ci, Samsung ne garde pas certains coloris otage sur sa propre boutique en ligne.

Pour aller plus loin

Oubliez le verre, le dos du Galaxy S25 Edge devrait vous surprendre

Pour ce qui est des caractéristiques techniques, si l’on en croit les premières indiscrétions, le téléphone devraient embarquer un processeur Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de seulement 4000 mAh. Avec une telle fiche technique, le s25 Edge veut flirter avec le haut de gamme dans un design qui s’annonce clivant. Il y a comme un goût de Galaxy Note dans l’air.