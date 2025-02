Oubliez le verre, le dos du Galaxy S25 Edge devrait vous surprendre

Le Galaxy S25 Edge ne sera comme aucun autre. Ultrafin, il voudrait aussi être léger, pour ne rien gâcher, d’où l’utilisation de nouveaux matériaux.

S25 Edge // Source : Frandroid

Dévoilé en janvier dernier, aux côtés des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, le Galaxy S25 Edge sera le smartphone ultrafin de Samsung. Aujourd’hui, il faut comprendre qu’il devrait aussi être le plus léger du constructeur coréen.

SamMobile rapporte avoir des informations exclusives sur la conception matérielle du S25 Edge, et notamment de son dos. Samsung délaisserait le verre pour un matériau plus dur : de la céramique.

Cette matière à l’aspect haut de gamme s’est déjà retrouvée sur des smartphones. On pense notamment aux Find X2 Pro et Find X5 Pro d’Oppo. Mais Samsung pourrait encore alléger son produit, la version cuir du Find X2 Pro pesant 17 grammes de moins que sa version céramique.

Un matériau proche du Ceramic Shield d’Apple

Ne nous précipitons pas non plus. Rien ne dit que le constructeur n’utilisera pas un amalgame de verre et de céramique. Ce serait alors une sorte de Ceramic Shield comme on en trouve sur les iPhone depuis quelques années. L’intérêt de ce matériau hybride est sa dureté exceptionnelle et sa résistance aux rayures. Apple affirme qu’il offre une protection quatre fois supérieure aux chutes par rapport au verre classique.

Le cadre du S25 Edge serait, quant à lui, en aluminium, sans doute de l’Aluminium Armor comme sur les S24, S25 et Galaxy Z Fold 6 et Flip 6.

Son épaisseur devrait se situer sous les 6 mm. On parle actuellement de 5,84 mm. Le S25 Edge sera probablement montré de nouveau au MWC de Barcelone. Avec un peu de chance, nous pourrons mettre la main dessus pour en inspecter tous les contours.

Rappelons que ce smartphone ultrafin est équipé d’une dalle de 6,7 pouces, semblable à celle du S25+, d’une batterie de 3900 mAh et que son double capteur arrière serait composé d’un grand-angle de 200 Mpx et ultra grand-angle de 12 Mpx. Côté SoC, on s’attend à y retrouver le Snapdragon 8 Elite qui équipe déjà toute la gamme S25.