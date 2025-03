2 surprises pour le Galaxy S25 Edge : qu’est-ce que Samsung prépare ?

Le leaker Ice Universe révèle deux nouvelles informations concernant le Galaxy S25 Edge. Il aurait un cadre en titane et un écran « 2K ».

On sait à la fois beaucoup et pas assez de choses sur le Galaxy S25 Edge. Après avoir été montré en janvier, le smartphone ultra fin était la star de Samsung au MWC 2025 de Barcelone.

Or, mis à part son look, le constructeur n’a toujours rien révélé officiellement au sujet du Galaxy S25 Edge. Les bruits de couloir et estimations vont donc bon train. Sur Weibo, Ice Universe nous apporte encore de quoi alimenter les discussions autour du téléphone.

Le Galaxy S25 Edge est conçu pour durer, assure Samsung

Un cadre en aluminium et une définition « 2K »

Selon le leaker chinois — plutôt fiable dans l’ensemble, même s’il n’est pas exempt de quelques approximations –, le Galaxy S25 Edge réserverait encore deux surprises :

un cadre en titane ;

une définition « 2K » pour l’écran.

Selon Ice Universe, le Samsung Galaxy S25 Edge aurait un cadre en titane et un écran « 2K ». // Source : Capture d’écran Frandroid

Pour le premier point, sachez que seuls les modèles Ultra avaient jusqu’à présent droit à un alliage en titane chez Samsung, les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra pour être plus précis. Le Galaxy S25 Edge serait donc le premier en dehors de cette nomenclature et segment de prix à profiter de cette finition.

Pour rappel, le titane a l’avantage d’être léger et promet de ne pas compromettre la robustesse. C’est a priori une bonne nouvelle pour le Samsung Galaxy S25 Edge.

En ce qui concerne l’écran « 2K », cela veut vraisemblablement dire que le Galaxy S25 Edge jouira d’une définition pouvant aller jusqu’à du QHD+. C’est déjà le cas sur les Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra, même ces deux modèles sont réglés par défaut en Full HD+ pour préserver la batterie.

On imagine et on espère qu’il en ira de même pour le Galaxy S25 Edge. En raison de sa finesse, on ne mise pas sur une grosse batterie. Au contraire, on se dirigerait vers une capacité officielle de 3900 mAh seulement.

Rendez-vous en avril puis en mai ?

Pour rappel, le Samsung Galaxy S25 Edge devrait avoir droit à une présentation le 16 avril pour un lancement en mai. Son prix de base se situerait entre 1200 et 1300 euros.

