On connaît (à priori) les prix en euros du Galaxy S25 Edge et ça fait mal

Attendu pour le 16 avril 2025, le Galaxy S25 Edge a dévoilé bon nombre de ses secrets, à part son prix. D’après des nouvelles rumeurs, il faudra s’attendre à un tarif largement au-dessus des 1000 €.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Si vous voulez de l’innovation de pointe, il faudra sans doute ouvrir grand votre portefeuille. Alors que le Galaxy S25 Edge fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, son prix vient de faire l’objet de nouvelles révélations et on ne peut pas dire que ce soit très réjouissant.

D’après des informations obtenues par Android Headlines, le mobile le plus intrigant de Samsung coûtera largement plus de 1000 €, quelle que soit la configuration adoptée.

Entre 1200 et 1300 € pour la version de base

Disponible en version 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, le S25 Edge coûtera à priori entre 1200 et 1300 € dans sa déclinaison de base. Celles et ceux qui veulent plus d’espace de stockage devront sortir entre 1300 et 1400 €, si l’on en croit ces dernières rumeurs. Ces informations viennent corroborer celles déjà obtenues par des sources sud-coréennes il y a quelques jours.

Le Galaxy S25 Edge viendrait donc se placer entre le S25+ et le S25 Ultra en termes de prix, sans pour autant atteindre les 1800 et quelques euros affichés par le dernier mobile ultra haut de gamme de Samsung. Un tarif qui ne surprendrait pas grand monde, mais qui réserverait tout de même l’usufruit de ce téléphone à une toute petite part de la population.

Le Samsung Galaxy S25 Edge // Crédit : Ulrich Rozier pour Frandroid

Toujours d’après Android Headlines, le S25 Edge arriverait sur le Vieux Continent en 3 coloris différent avec des noms marketing bien rodés : « Noir Absolu titane », « Argent Titane » et « Bleu Titane ». Des dénominations directement empruntées au S25 Ultra malgré le fait que les dernières rumeurs font plutôt état d’un téléphone construit en céramique et en aluminium et non en titane.

Des caractéristiques haut de gamme, mais quid de la batterie ?

Pour rappel, le S25 Edge devrait embarquer une puce Snapdragon 8 Elite, un écran Oled 120 Hz capable de monter à 2600 nits de luminosité, un module photo principal de 200 millions de pixels accompagné d’un secondaire de 12 Mpx. Une fiche technique résolument haut de gamme et vue le prix, heureusement.

Le seuil point noir auquel il faudra sans doute faire attention est la batterie de l’appareil. Annoncée avec une capacité de 3900 mAh, il faudra vérifier si elle est capable de tenir plus d’une journée d’utilisation sans broncher. En faisant un smartphone ultra fin, Samsung prend aussi des ultra risques.