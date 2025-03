Ce youtubeur coréen a pu mesurer l’épaisseur du Galaxy S25 Edge

Un mockup du Galaxy S25 Edge s’est retrouvé entre les mains d’un youtubeur coréen.

Soyons honnêtes, si c’est bien une prise en main, il ne s’agit pas du modèle définitif, mais d’une maquette. Cependant, ce n’est jamais inintéressant. Les mockup produits ont les mensurations et le poids réel de l’appareil concerné. Et dans le cas du Galaxy S25 Edge, ces données font clairement partie des plus importantes, ce smartphone voulant se targuer d’être le plus fin du monde.

Poids et finesses mesurés

Deux prototypes sont montrés, l’un noir, l’autre argenté. La chaîne YouTube 더신자 TheSINZA s’arme d’un pied à coulisse numérique pour mesurer l’exacte épaisseur du Galaxy S25 Edge. Une première en la matière. Verdict : 5,84 mm. Les rumeurs et données précédemment acquises étaient donc juste.

Et quant au poids, on relève 162 grammes sur la balance. Amusant, un seul autre appareil parvient à faire mieux avec une diagonale supérieure : l’Infinix Hot 50 Pro+ 4G. Et pour la petite histoire, Infinix est une marque de Tecno, le constructeur chinois qui a présenté il y a quelques semaines son Spark Slim, un concept de smartphone ultrafin qui devrait mener à une proposition commerciale abordable dans les prochains mois.

Rien à dire de plus. Les caractéristiques sont encore floues, Samsung n’ayant rien communiqué et les fuites étant rares. Il aurait un cadre en titane pour plus de légèreté, une coquetterie réservée aux modèles Ultra habituellement. L’écran serait en définition 2K et une batterie de 3900 mAh serait installée à l’intérieur. À l’intérieur, Samsung devrait utiliser le Snapdragon 8 Elite comme sur les autres S25. Le prix du Edge débuterait entre 1200 et 1300 euros pour sa version de base, selon les dernières informations d’Android Headlines. Il se placerait donc au-dessus du Galaxy S25 Plus.

Le Galaxy S25 Edge devrait être officiellement présenté le 16 avril, date évoquée par le Seoul Economic Daily et déjà suggérée par d’autres indiscrétions. Le lancement s’effectuerait début mai.