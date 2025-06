Achat malin : le Samsung Galaxy S22 Ultra reconditionné avec Galaxy AI est à petit prix

Les smartphones sont mis à jour plus longtemps, et cela profite au marché du reconditionné. Chez Back Market, le Samsung Galaxy S22 Ultra qui profite lui aussi de Galaxy AI est disponible à partir de 404 euros.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, de face. // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Si le marché du reconditionné fait du bien à la planète, il fait aussi du bien au portefeuille. La preuve chez Back Market qui réduit considérablement le prix des appareils mobiles de chez Samsung.

Avec un Samsung Galaxy S22 Ultra 5G à partir de 404 euros environ, voilà une belle opportunité de goûter aux appareils les plus haut de gamme du constructeur coréen sans en payer le prix fort.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra à partir de 404 euros

Côté matériel, le marché du smartphone stagne depuis plusieurs années. Dorénavant, c’est côté logiciel que les constructeurs essaient d’innover, notamment grâce à l’intelligence artificielle. Alors quand un smartphone ultra-premium comme le Samsung Galaxy S22 Ultra hérite des dernières innovations logicielles en matière d’IA, vous obtenez là un excellent rapport innovation-prix.

Le dos du S22 Ultra se démarque tout en sobriété. // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Sorti en 2022, le Samsung Galaxy S22 Ultra faisait partie des smartphones les plus premium du marché de l’époque. Mis à jour vers One UI 6.1 en 2024, il a ensuite hérité des meilleures fonctionnalités IA de Samsung, comme le Circle to Search, l’édition de photos, les aides à la rédaction ou encore la traduction instantanée.

Disponible à partir de 404 euros environ chez Back Market, le Samsung Galaxy S22 Ultra reconditionné est alors le smartphone premium idéal pour s’essayer à l’IA sans en payer le prix fort.

La Samsung Galaxy Watch 7 à partir de 200 euros

Dans l’écosystème de produits Samsung, les montres connectées occupent une place importante. D’une part, elles agissent comme le prolongement du smartphone et vous permettent d’interagir avec des applications sans le sortir de votre poche. D’autre part, elles sont les partenaires idéales pour quiconque désirant suivre l’évolution de sa santé ou de sa pratique sportive.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

À ce petit jeu, la Samsung Galaxy Watch 7 est l’une des meilleures. Son excellent capteur de fréquence cardiaque mesure précisément les battements de votre cœur, tandis que la liste d’activités sportives reconnues par la montre est exhaustive. Fonctionnant sous Wear OS (une interface Google), la montre Samsung vous permet également d’installer bon nombre d’applications, telles que Citymapper pour vous déplacer en ville, ou bien WhatsApp, pour échanger avec vos proches sans avoir besoin d’utiliser votre téléphone.

Disponible à partir de 200 euros en reconditionné sur Back Market, la Samsung Galaxy Watch 7 fait partie des montres connectées les plus recommandables à ce prix. D’autant plus si vous possédez un smartphone Samsung, permettant ainsi d’utiliser des fonctions supplémentaires comme l’ECG et le tensiomètre.

La Samsung Galaxy Tab S8+ à partir de 500 euros

L’expertise de Samsung sur les appareils mobiles se retrouve aussi du côté des tablettes. Sortie en 2022, la Samsung Galaxy Tab S8+ partage beaucoup de caractéristiques avec les smartphones premium du constructeur, mais dans un format tablette.

Les Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus et Tab S8 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le processeur Snapdragon 8 Gen 1, l’écran AMOLED de 12,4 pouces et le stylet S Pen inclus font de cette tablette un exemple de polyvalence. Ses caractéristiques haut de gamme la rendent aussi à l’aise pour consommer du contenu vidéo, jouer à jeux 3D gourmands, ou bien travailler lors de vos déplacements.

Affichée à partir de 500 euros en reconditionnée sur Back Market, la Samsung Galaxy Tab S8+ est une alternative de premier choix aux tablettes premium de la marque à la pomme.