Samsung Galaxy S24 : son prix est au plus bas sur le Samsung Shop, mais il est encore possible de faire mieux

Au tour de Samsung de dévoiler ses offres spéciales avec de belles remises sur ses produits les plus premium. Les Galaxy S24, les Galaxy Buds3 Pro et la Galaxy Watch Ultra sont concernés. Il y a même une astuce pour réduire encore plus la facture.

Le Black Friday est la période rêvée pour acheter les meilleurs produits des grandes marques. Samsung profite de l’évènement pour baisser drastiquement le prix de ses modèles iconiques. Sur sa boutique en ligne, on peut ainsi lire « Jusqu’à 700 € de remise immédiate ».

Dès à présent et jusqu’au 2 décembre inclus, voici les offres les plus intéressantes :

Pour aller encore plus loin, Samsung vous réserve une réduction immédiate supplémentaire de 5 % grâce au code promo SAMBF5 (à usage unique et valable sur le site Samsung.com ainsi que sur l’application Samsung Shop).

Et pour toute commande passée depuis l’application Samsung Shop d’ici au 28 novembre (hors Galaxy S24 Ultra et moniteurs), la marque applique sur votre panier 10 % de remise complémentaire (offre cumulable avec la réduction de 5 % applicable avec le code SAMBF5).

Retrouver les offres Samsung spéciales Black Friday SAMBF5

Samsung Galaxy S24 Series : les photophones haut de gamme accessibles dès 699 euros

Difficile d’évoquer Samsung sans faire référence à ses beaux Galaxy S24. Lancés en février dernier, ces smartphones sont parmi les plus aboutis du marché. Les 3 appareils de la gamme offrent tous un lumineux écran LTPO Dynamic AMOLED 2X avec une définition FHD+ sur la version standard et QHD+ sur les modèles Plus et Ultra.

Mais leur succès est surtout porté par leurs qualités photo. Les Galaxy S24 et S24+ embarquent en effet un quadruple capteur culminant à 50 mégapixels, une configuration portée à 200 mégapixels sur le Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

De plus, grâce à la suite d’outils Galaxy AI, les photos et les vidéos gagnent automatiquement en netteté, en intensité et en réalisme. Et pour les retoucher, rien de plus simple. En un clic, vous pouvez supprimer ou déplacer un objet, voire une personne, tout en conservant un rendu naturel.

D’ailleurs, Galaxy AI ne sert pas que la partie photo et s’avère très pratique au quotidien lorsque vous avez besoin d’une traduction instantanée, d’une recherche visuelle ou quand vous manquez d’inspiration pour vos messages.

Et si les Galaxy S24 ne manquent pas de puissance, surtout la variante Ultra avec sa puce Snapdragon 8 Gen 3, considérée comme l’une des plus performantes du moment, ces smartphones sont aussi très endurants. Même avec un usage intensif, ils tiennent largement la journée.

Une offre Black Friday unique

Très bien accueillis lors des tests réalisés par Frandroid, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra deviennent plus accessibles que jamais pour le Black Friday :

Samsung Galaxy Buds3 Pro : un design sophistiqué et un son époustouflant

Notés 9/10 par Frandroid, les écouteurs sans fil Galaxy Buds3 Pro allient brillamment confort et qualité audio. Légers, chaque oreillette pesant 5,4 grammes, ils abritent pourtant des technologies de pointe. Leur double haut-parleur associé à un double amplificateur et leur compatibilité Hi-Fi 24 bits promettent un son puissant, riche et net.

Samsung Galaxy Buds3 Pro // Source : Frandroid

Une réduction de bruit active de 33 dB est aussi au programme. Une fois activée, cette fonctionnalité vous permet de profiter pleinement de votre musique et d’échanger clairement au téléphone avec vos proches, même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant comme le métro. Et ce n’est pas en matière d’autonomie que le bât blesse, ces écouteurs sans fil pouvant tenir jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge fourni.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 2 décembre, les Galaxy Buds3 Pro profitent d’une belle remise de 15 %, ramenant leur prix de 199 à 169,15 euros si vous les commandez directement via l’application Samsung Shop pour Android et iOS. Mieux, en renseignant le code promo SAMBF5, ce montant tombe à 177,61 euros.

Galaxy Watch Ultra : la montre sportive la plus premium de Samsung

Si vous aimez les montres XL et les sports « outdoor » ou nautiques, la Galaxy Watch Ultra est taillée pour vous. Avec ses 47,4 mm de large et son extrême robustesse, voilà l’équipement idéal pour vous assister durant vos sessions de sport, même les plus rudes et les plus spécifiques comme la plongée sous-marine, le triathlon, le cyclisme ou les treks. Une fois lancé, rien ne vous arrêtera, pas même un soleil estival tant son écran AMOLED est lumineux.

Le bouton d’action de la Samsung Galaxy Watch Ultra peut lancer des entraînements // Source : Robin Wycke – Frandroid

En plus de vous géolocaliser avec une grande précision grâce à son système GNSS à double fréquence, d’afficher l’itinéraire à suivre et de vous prévenir d’éventuels changements météorologiques, la Galaxy Watch Ultra est une alliée de taille pour améliorer vos performances sportives. Il existe d’ailleurs un mode spécifique pour chaque grande catégorie d’activités, afin de répondre aux exigences de chaque sportif.

Côté santé, rien ne manque à l’appel. Même les fonctionnalités les plus rares sont de mise comme l’ECG, la mesure de la température corporelle, de la glycémie et de la tension artérielle. Un vrai coach sport et santé à votre poignet. Et bien qu’elle s’impose comme l’une des montres connectées les plus complètes du marché, la Galaxy Watch Ultra reste accessible avec un prix de 499 euros.