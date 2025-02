Honor Magic V2 : quand l’un des smartphones pliants les plus fins du marché à -58 %

Difficile de craquer pour les smartphones pliants tant leurs prix sont élevés, jusqu’à atteindre les 2 000 euros. Bonne nouvelle : aujourd’hui, le Honor Magic V2 voit son prix chuter à 836,91 euros, contre 1 999 euros de base.

Pas besoin de se tourner vers Samsung pour avoir un bon smartphone pliant. Entre Motorola, OnePlus ou encore Honor, on a vu apparaitre de sérieux rivaux. D’ailleurs, le Magic V2 de Honor a fait forte impression lors de notre test, notamment pour sa finesse et son autonomie qui est très bonne pour ce format. Et si nous avons la troisième génération qui l’a remplacé, le V2 reste encore intéressant, surtout maintenant qu’il perd près de 60 % de son prix de lancement.

Le Honor Magic V2 plait pour …

Ses beaux écrans bien calibrés

Sa finesse et sa belle autonomie

Ses bonnes performances

Au départ à 1 999,90 euros, le Honor Magic V2 avec 512 Go de stockage s’affiche désormais disponible à 836,91 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo A7Off.

Un pliant endurant tout en finesse

Généralement, le gabarit des téléphones pliants est assez imposant, mais Honor a pris soin d’offrir un design très léger et très fin sur son Magic V2. Sa finesse fait vraiment plaisir à voir. L’appareil ne dérange pas lorsqu’il est plié dans une poche, pas plus qu’un autre smartphone et sa prise en main est très agréable.

Si cette finesse peu laisser entendre une batterie moins importante, on a tout de même droit à une capacité de 5 000 mAh. Avec un usage à la fois plié et déplié du téléphone, et en mélangeant messages, navigation, écoute de musique en streaming, un peu de vidéo et de jeux vidéo, comptez une journée d’utilisation maximum. C’est assez confortable, surtout pour ce format de smartphone. Il propose même une puissance de charge de 66 W, malheureusement le chargeur secteur n’est pas fourni.

Des performances de haut niveau

Dans ses entrailles, le Magic V2 peut compter sur le Snapdragon 8 Gen 2 complété par 16 Go de RAM. Alors certes, ce n’est pas le plus puissant du marché, il arrive à devancer le OnePlus Open sur certains tests de performance. Dans l’ensemble, il est fluide : les applications se lancent rapidement et les animations sont fluides. En jeu aussi, il est convaincant. Au niveau des écrans, les deux nous en mettent plein les mirettes : la calibration, la définition, les couleurs, c’est un plaisir à utiliser. Quant à l’OS, on a droit à quatre années de mises à jour majeures.

Enfin, pour la photo, le Magic V2 compte pas moins de cinq capteurs photo : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif de 20 Mpx et deux capteurs selfie de 16 Mpx. Lors de notre test, on a eu des résultats vraiment jolis sur le capteur principal, avec des couleurs fidèles et du piqué. Toutefois, les aberrations chromatiques sont trop nombreuses et dès que l’environnement manque un peu de lumière, le piqué perdu est trop important. Le mode nuit également est passable, mais il n’est pas très convaincant. À noter, il lui manque une vraie résistance à la poussière et à l’eau.

