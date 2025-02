Ce PC portable (i7 13e gen + SSD 1 To) affiche actuellement un super prix : seulement 549 €

Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre les évènements commerciaux pour faire de bonnes affaires. En ce moment, par exemple, Cdiscount propose un laptop doté d’un i7 de 13e gen et d’un SSD de 1 To pour seulement 549 euros.

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8

Si votre ordinateur portable manque de vivacité, avec le modèle Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8, c’est la garantie de profiter d’une expérience utilisateur agréable au quotidien. Il a le mérite de proposer une fiche technique musclée (i7 de 13e gen, 16 Go RAM, 1 To SSD) le tout pour moins de 550 euros. Une belle affaire à saisir pour celles et ceux qui souhaitent un laptop capable d’encaisser une journée de productivité sans débourser une grande somme.

Les 3 bonnes raisons de choisir ce laptop Lenovo

Un design simple, avec un grand écran Full HD

Le combo i7-13620H + 16 Go de RAM + SSD 1 To

Compatible avec la charge rapide

Avec un prix barré à 599,99 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 s’affiche en ce moment à un prix plus doux : 549,99 euros sur Cdiscount.

Si votre budget est limité, sachez qu’une version i5 de 12e génération se négocie à 449 euros sur Cdiscount.

Un laptop simple mais soigné

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat coloris gris graphite. Si son format est assez imposant dû à sa dalle d’une diagonale de 15,6 pouces et une épaisseur de 23 cm, il reste assez léger avec un poids de seulement 1,6kg — de quoi le rendre plus facilement transportable. Sur la connectique, on a droit deux ports USB 3.2 gen 1, un port USB-C 3.2 gen 1, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack.

À propos de l’affichage, sa dalle IPS avec une définition de 1920 × 1080 pixels s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste. Elle délivre un confort visuel sans précédent, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Une configuration qui a du répondant

C’est surtout pour sa fiche technique que ce PC portable est très recommandable aujourd’hui. L’IdeaPad Slim 3 15IRH8 peut compter sur un processeur i7-13620H (jusqu’à 4,9 GHz), le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, le laptop s’en sortira très bien dans la plupart multitâche, notamment pour la création de contenus (montage vidéo et photo non professionnel, etc.).

Sa seule faiblesse côté performance sera bien entendu le jeu vidéo 3D. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 1 To, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. Enfin, ce modèle devrait tenir une journée, mais on apprécie surtout pour sa capacité à se recharger rapidement. D’après la marque, il est possible de récupérer deux heures d’autonomie pour seulement 15 minutes de charge. À noter, ce dernier n’est pas équipé de Windows.

Pour découvrir les recommandations de la rédaction de Frandroid dans ce domaine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

