Honor Magic 6 Pro : c’est 700 € de remise pendant le Single Day pour cet excellent smartphone noté 9/10 dans nos colonnes

Le Honor Magic 6 Pro est un smartphone qui propose tout ce qu’un fleuron doit avoir. Des performances, à la photo en passant par le design, il a tout pour lui. Durant le Single Day, une ristourne de 700 euros à son prix de lancement de 1299 euros est appliquée sur AliExpress.

Honor avec son Magic 6 Pro cherche à marcher sur les plates-bandes des fleurons du marché. Le plus récent des smartphones haut de gamme d’Honor cherche à performer sur tous les secteurs grâce à sa fabrication de luxe, son écran, ses performances, rien n’est laissé de côté. Il a même obtenu l’une des meilleures notes lors de notre test : un 9/10. Sachez que pendant le Single Day, la grande messe pré-Black Friday, il est proposé à un prix beaucoup plus bas qu’à l’accoutumée avec près de 700 euros de remise.

Les points positifs du Magic 6 Pro

Très grosse autonomie et une charge très rapide

Des performances très élevées

Une dalle AMOLED de 6,8 pouces en 120 Hz

Au lieu de 1 299 euros, le Honor Magic 6 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 596 euros sur AliExpress avec le code 11FR060

Une configuration pour la performance

Le moteur de l’Honor Magic 6 Pro se trouve être le processeur haut de gamme du Qualcomm : le Snapdragon Gen 3 épaulé par 12 Go de mémoire vive. La puissance de ce CPU lui permet de lancer les jeux les plus gourmands comme Genshin Impact avec tous les graphismes réglés sur le maximum. Les 60 FPS sont constants et permettent de faire des parties sans ressentir le moindre ralentissement. Grâce à sa bonne conception et à un excellent système de dissipation de la chaleur, le smartphone ne chauffe pas entre les mains même pendant une utilisation acharnée.

La partie photo est aussi soigneusement confectionnée, avec un imposant bloc arrière proposant un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif x2,5 de 180 Mpx, ainsi qu’un objectif ultra-grand-angle de 50 Mpx. Les résultats sont bluffants, surtout avec le capteur principal qui est excellent dans toutes les prises de vues. De jour comme de nuit, le Magic 6 Pro s’en sort très bien et propose des clichés bien détaillés.

Un smartphone plus que haut de gamme

Le dernier fleuron de la marque Honor propose une sublime dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 2800 x 1280 pixels, avec la technologie LTPO qui lui permet de profiter d’un taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz. L’écran est sublime, il propose un détail impressionnant sur la finesse des couleurs, le seul point négatif serait sa luminosité qui n’arrive pas à la cheville de l’un de ses concurrents, le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Honor a utilisé des composants de luxe pour la construction de son Magic 6 Pro, le bloc photo est inspiré par les montres de luxe, ce qui alourdit un tant soit peu le smartphone. Le cadre en aluminium, son épaisseur optimal et ses angles arrondis lui permettent tout de même une parfaite prise en main.

Pour la partie charge, c’est aussi du lourd, avec une batterie de 5600 mAh, lui permettant de durer près de deux jours comme lors de notre test. La recharge quant à elle se fait via un bloc de 80 W (non fourni dans la boite). La charge sans fil est capable de monter jusqu’à 60 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Honor Magic 6 Pro.

