Après la sortie de son Magic 7 Pro, Honor brade son Magic 6 Pro, un prédécesseur toujours aussi excellent

Honor Magic 6 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Honor a attendu le dĂ©but de cette annĂ©e 2025 pour lancer son nouveau flagship, le Magic 7 Pro. Un smartphone qui a hĂ©ritĂ©, pour notre plus grand plaisir, des qualitĂ©s de son prĂ©dĂ©cesseur de l’annĂ©e 2024, le Magic 6 Pro, tout en les amĂ©liorant subtilement. Toutefois, ce Magic 7 Pro nous a moins marquĂ©s que son aĂ®nĂ©, et le Magic 6 Pro, que nous avions notĂ© 9/10, demeure un excellent modèle haut de gamme auquel il ne manque pas grand-chose. Il a mĂŞme le net avantage d’ĂŞtre bien moins cher que d’habitude depuis la sortie de son successeur : son prix vient en effet de chuter sous les 750 euros.

Qu’offre le Honor Magic 6 Pro ?

Une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz

D’excellentes performances

Une grosse autonomie

Un smartphone élégant, mais pas du tout discret

Pour son Magic 6 Pro, Honor a misĂ© sur un design haut de gamme. On a donc lĂ un smartphone aux finitions soignĂ©es, avec un Ă©cran incurvĂ© sur les bords, un cadre en aluminium, des angles arrondis et mĂŞme une Ă©paisseur contenue qui offre une prise en main agrĂ©able. Pour autant, ce Magic 6 Pro ne brille pas par sa discrĂ©tion ou sa sobriĂ©tĂ© : au dos, on trouve en effet un bloc photo assez massif et tape-Ă -l’Ĺ“il, inspirĂ© des montres de luxe. Une esthĂ©tique bling-bling assumĂ©e par la marque, que les amateurs de look original devraient apprĂ©cier. Mais ce module photo protubĂ©rant a malheureusement tendance Ă alourdir l’appareil…

Concernant son Ă©cran, le Honor Magic 6 Pro est Ă©quipĂ© d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces, qui offre une dĂ©finition de 2 800 x 1 280 pixels et qui, grâce au LTPO, nous fait profiter d’un taux de rafraĂ®chissement variant de 1 Ă 120 Hz. Comme nous l’avions prĂ©cisĂ© lors de notre test, c’est un sans-faute. L’écran nous a aussi bluffĂ©s par l’impressionnante justesse de ses couleurs. En revanche, la luminositĂ© maximale, mĂŞme si elle est très bonne, n’arrive pas au niveau de son concurrent principal de l’Ă©poque, Ă savoir le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Une belle puissance assurée

Ă€ l’intĂ©rieur de la bĂŞte, se niche un processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, qui promet tout simplement des performances au top. Au cours de notre test, nous avons notamment pu lancer Genshin Impact avec les graphismes poussĂ©s Ă fond et Ă 60 fps ; la partie est constamment restĂ©e très stable. Mention spĂ©ciale aussi pour l’excellent système de dissipation de la chaleur, qui rassure vraiment. CĂ´tĂ© photo, le Magic 6 Pro est dotĂ© d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif x2,5 de 180 Mpx. Le capteur principal est très bon dans la majoritĂ© des situations, la gestion de la dynamique ainsi que la finesse des dĂ©tails nous rĂ©galent de jour, tandis que de nuit, l’appareil s’en sort aussi très bien. Bref, une belle polyvalence qu’on salue.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Magic 6 Pro renferme une batterie de 5 600 mAh, qui nous a permis d’utiliser le smartphone durant deux jours pleins avec un usage assez actif (navigation web, YouTube, TikTok, streaming musical…). Rien que ça. La recharge s’opère de son cĂ´tĂ© avec un bloc de 80 W, hĂ©las non fourni dans la boĂ®te. La charge sans fil peut d’ailleurs monter jusqu’à 66 W sur cet appareil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor Magic 6 Pro.

