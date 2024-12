Apple, Dyson, Ninja : et si vous offriez un produit reconditionné à Noël ?

Avez-vous déjà envisagé l’achat d’un appareil reconditionné pour l’offrir à Noël ? Non ? Dommage, car ce type de produit présente de nombreux avantages, en particulier sur le plan tarifaire.

Comme des milliers de Français, vous êtes sans doute jusqu’au cou dans les achats de Noël. Une tâche qui peut s’avérer assez prenante et surtout assez coûteuse si vous avez une famille étendue, ou des proches qui ont des goûts de luxe. Il existe pourtant un moyen simple de faire baisser la facture : opter pour des produits reconditionnés.

Une idée qui semble contre-intuitive au premier abord (« offrir un produit qui n’est pas neuf, quelle drôle d’idée »), mais qui s’inscrit dans l’air du temps. Plus écologique, durable, mais surtout plus économique : et si le recours au reconditionné était LA bonne idée de Noël ?

Pourquoi offrir des produits reconditionnés à Noël est une bonne idée ?

Il existe plusieurs raisons qui font qu’offrir un produit reconditionné est une bonne idée. Et la première reste sans aucun doute qu’opter pour du reconditionné, que ce soit pour offrir ou non, est la garantie de réaliser de jolies économies.

Acheter des produits reconditionnés permet bien souvent d’obtenir des produits premium, récents et en excellent état à des tarifs bien inférieurs à leurs équivalents neufs. Un argument qui pèse lourd dans la balance en période de fête où les dépenses ont tendance à s’amonceler. L’occasion de s’équiper à moindre coût tout en se faisant plaisir avec un joli smartphone et sans pour autant rogner sur la qualité de ce que l’on achète.

Autre raison loin d’être négligeable : acheter un produit reconditionné est un geste responsable. C’est réduire l’impact environnemental des produits électroniques dont le recyclage est, encore aujourd’hui, très compliqué. Un geste qui peut paraître anodin au premier abord, mais qui peut avoir un véritable impact lorsque la pratique se généralise.

D’aucun pourraient avoir des réserves quant au fait d’offrir un produit reconditionné : problème de fonctionnement, état cosmétique dégradé, etc. Mais il s’agit là bien souvent d’idées reçues, ou de méconnaissance du marché du reconditionné. La très grande majorité des enseignes spécialisées dans le reconditionné comme Back Market possèdent une charte de qualité très précise pour proposer ce qui se fait de mieux tant sur le plan technique qu’esthétique.

Et s’il y a un pépin ? En matière de reconditionné, comme avec le neuf d’ailleurs, le risque zéro n’existe pas. Les plateformes spécialisées dans le reconditionné possèdent toutefois de nombreux gardes fous pour palier tous types de problèmes. Service client réactif et disponible, politique de retours, échanges, garantie : tout est prévu pour que l’expérience soit la plus simple et la plus qualitative possible.

iPhone, MacBook, iPad, Watch : l’écosystème Apple à petit prix chez Back Market

Dire que les produits Apple ont la cote serait un doux euphémisme. Smartphones, ordinateurs portables, écouteurs et autres tablettes s’écoulent comme des petits pains et Noël est souvent l’occasion de mettre un ou plusieurs produits issus du catalogue du constructeur au pied du sapin. Il faut dire qu’Apple a pour habitude de livrer des appareils aussi plaisants à l’œil que performants.

Un combo qui permet de les hisser régulièrement tout en haut des classements, mais qui s’avère aussi mortel pour le portemonnaie. Les tarifs pratiqués par Apple restant parmi les plus hauts du marché, il n’est pas toujours facile de passer à la caisse. Un « problème » qui peut aisément être contourné en recourant au reconditionné.

Toute la gamme d’iPhone 13 d’Apple // Source : FRANDROID

Il est ainsi possible de découvrir de nombreux produits estampillés Apple sur le site de Back Market. Des iPhone et iPad bien évidemment, mais aussi des MacBook ou des Apple Watch. Des produits récents, révisés soigneusement dans le respect de la charte qualité établie par la plateforme et dans un état cosmétique extrêmement satisfaisant. Back Market propose d’ailleurs depuis quelque temps maintenant un grade Premium qui propose des produits presque identiques à leurs équivalents neufs.

En vous baladant sur Back Market en ce moment, vous pourrez ainsi croiser :

Même en reconditionné, les produits Apple ont de beaux jours devant eux. La très grande force des appareils du constructeur reste leur qualité et leur durabilité : acheter un modèle qui a un ou deux ans, n’est jamais un problème en termes de performances. Et comme la marque a pour habitude d’assurer le suivi logiciel de ses appareils durant de longues années, vos produits ont encore de beaux jours devant eux.

Dyson, Ninja et les autres : le petit électroménager est aussi disponible en reconditionné chez Back Market

Autres produits très populaires au moment des fêtes de fin d’année : le petit électroménager. Airfryer, aspirateurs, fers à lisser, balances connectées et autres blenders : les ustensiles dédiés à la cuisine ou au bien-être sont nombreux à se retrouver au pied du sapin. Des produits qui embarquent de plus en plus de fonctionnalités avancées et dont les prix s’envolent dès lors que l’on souhaite posséder ce qui se fait de mieux sur le marché.

Là encore, il est possible de réduire considérablement la facture en faisant confiance au marché du reconditionné. Chez Back Market, le petit électroménager reconditionné est soumis aux mêmes exigences de qualité que les smartphones. De quoi garantir, une fois encore, que l’acheteur recevra non seulement des appareils en parfait état de marche, mais aussi sans défauts physiques ou esthétiques majeurs.

Fer à lisser Airstrait // Source : Dyson

Pour ne rien gâcher, Back Market propose du matériel issu des plus grandes marques. Dyson, Ninja, Vorwerk, Withings, Kitchenaid, Rowenta ou Philips : ce sont plus de 1300 produits qui vous attendent. Petit plus non négligeable, certains de ces produits sont même reconditionnés directement par le fabricant, garantissant de fait la qualité de l’appareil. C’est, par exemple, le cas des références issus des catalogues de Dyson et de Ninja.

Parmi les hits de cette fin d’année, vous pouvez ainsi trouver :