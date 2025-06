Galaxy S25 FE : Samsung miserait sur une cure d’amincissement à la « Edge »

Encore mystérieux, le prochain modèle « FE » de Samsung adopterait un design inspiré à certains égards par celui de l’actuel S25 Edge, incarnation la plus récente de la finesse à tout prix. C’est du moins ce que suggère une première fournée de visuels dénichée par l’indéboulonnable Onleaks.

Faut-il se préparer à un modèle S25 FE hyper aminci ? // Source : Onleaks x Sammygurus

Voilà qui semble petit à petit se confirmer : le prochain Galaxy S25 FE profiterait (ou subirait ?) une cure d’amincissement qui nous rappelle un peu celle appliquée par Samsung au Galaxy S25 Edge, dernière émanation d’une course à la finesse que les constructeurs avaient un peu perdue de vue ces dernières années.

Si l’on s’en tient aux premiers visuels dénichés par Onleaks, le prochain modèle de la lignée FE se distinguerait en effet par un châssis nettement plus fin que par le passé, mais aussi par des bordures d’écran rapetissées. Dans l’ensemble, le design de l’appareil s’en tiendrait néanmoins à des lignes plutôt familières.

Un design plus fin, plus élégant, et pourtant familier ?

Côté mensurations, ce nouveau S25 FE s’offrirait un châssis de 161.4 x 76.6 x 7.4mm. Nous serions donc sur une épaisseur légèrement supérieure à celle du S25 classique (7,2 mm), mais nettement inférieure à celle de l’actuel S24 FE (8 mm). Le S25 Edge resterait néanmoins à part dans l’univers de Samsung avec ses 5.8mm d’épaisseur. Un record que l’appareil paye cash, notamment en matière d’autonomie.

Source : Onleaks x Sammygurus Source : Onleaks x Sammygurus

Sur le plan technique, le Galaxy S25 FE s’en tiendrait quoi qu’il en soit à un écran de AMOLED 120 Hz, de 2340 x 1080 pixels et de 6,7 pouces. Sous cette dalle serait installé, selon plusieurs rumeurs, le même processeur que pour le S24 FE… soit l’Exynos 2400e. Cela constituerait sans doute une déception pour de nombreux utilisateurs, mais Samsung aurait alors les mains libres pour nous proposer un tarif raisonnable.

L’appareil serait ainsi doté de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en configuration de départ, et pourrait coûter environ 700 dollars outre-Atlantique selon certaines sources, c’est à dire 50 dollars de plus que le S24 FE de base, limité pour rappel à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le S25 FE pourrait en outre compter sur une partie photo légèrement améliorée, avec un capteur selfie de 12 Mpx (contre 10 Mpx auparavant), et un triptyque arrière inchangé articulé autour de trois optiques de 50 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx respectivement.

On ignore par contre quelle capacité de batterie Samsung serait en mesure de loger dans ce châssis affiné (4700 mAh à 5000 mAh en fonction d’hypothèses pour l’instant difficile à vérifier).