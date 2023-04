Que se cache-t-il derrière les offres de bienvenue des banques en ligne ?

Les banques en lignes ont souvent recours aux offres de bienvenue pour attirer un maximum de clients. Il y existe tout de même quelques conditions avant de toucher l'argent promis.

Jusqu’à 80 euros, 100 euros, 150 euros et parfois même plus de 200 euros dans les beaux jours… il parait facile de craquer pour une banque en ligne quand celle-ci daigne lâcher un joli billet simplement en ouvrant un compte. Si vous daignez franchir le cap, d’autant plus si vous comptiez changer d’établissement bancaire, cet argent finira dans vos poches dans la majorité des cas. Cependant, il est important de comprendre les conditions d’obtention de ces primes avant de vous inscrire, car si certaines banques indiquent clairement les règles d’obtention d’une prime, il faut souvent lire les petites lignes pour avoir tous les éléments en sa disposition, comme souvent.

De l’argent de poche sous condition

Les banques en lignes choisissent habituellement les bonnes périodes pour annoncer leurs primes de bienvenue, le plus souvent en durée limitée et généralement pour mettre en avant un service spécifique comme nous le verrons plus loin. En général, ces dernières proposent de courtes périodes régulières, comme c’est le cas du Pink Week-end de chez Boursorama Banque ou des primes mensuelles chez Fortuneo. La stratégie est claire : éviter de se retrouver en face d’un concurrent, surtout si cette dernière propose une meilleure offre. Bon, ça, ce sont les tambouilles entre banques, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment pour un client ?

En premier lieu, ces primes peuvent prendre différentes formes, telles que des virements bancaires directs, des primes sur inscriptions à un service bancaire, des primes via souscription à une carte bancaire Gold ou Platinum ou même des virements sur compte épargne au bout d’un temps donné. Les offres de bienvenue varient souvent en fonction de la banque en ligne et peuvent régulièrement changer.

Les conditions pour obtenir ces primes peuvent varier selon les banques en ligne. Certaines banques peuvent exiger que vous effectuiez un certain nombre de transactions ou de virements bancaires sur une période donnée pour recevoir la prime, tandis que d’autres peuvent exiger que vous effectuiez un certain montant de dépôts ou de paiements par carte bancaire. Vous vous en doutez, ces primes ne sont pas offertes par gaieté de cœur, il y a forcément la volonté pour la banque que vous utilisiez ses produits.

C’est notamment le cas chez de plus en plus de banques en ligne qui octroient une partie de la prime promise uniquement si le client daigne souscrire à leurs fameux services de mobilités bancaires. Ces derniers permettent aux clients de changer de banque plus facilement, en donnant les clés à la nouvelle banque de toutes les démarches à effectuer pour le transfert de compte, simplement en signant un mandat. Un service qui certes sur le papier peut s’avérer pratique, mais qui conditionne au changement complet d’établissement bancaire, un peu comme un changement de forfait mobile en somme.

Globalement, il est important de lire attentivement les conditions d’obtention des primes avant de vous inscrire. Certains critères peuvent être difficiles à atteindre, en particulier si vous n’utilisez pas votre compte de manière régulière ou si vous ne prévoyez pas de l’utiliser comme votre compte principal. Voici une liste des conditions qui peuvent être demandées par les banques lignes avant l’obtention d’une prime :

Il faudra forcément souscrire à un compte avec une carte bancaire, voire une carte Premium.

La période d’obtention de la prime est stricte, il faut prendre en compte les dates de l’offre sous peine de voir passer sa prime sous le nez.

Il faudra utiliser un certain nombre de fois sa carte bancaire sur une période donnée. Si la période est dépassée, le versement de la prime pourrait ne pas être effectué.

La banque pourra demander des conditions de revenus avec un versement initial correspondant à ce revenu.

Dans la plupart des cas, il y a un délai allant de 15 jours à 3 mois selon les banques.

La banque demandera la conservation du compte pendant au moins un an, faute de quoi la banque pourra vous réclamer le montant en cas de clôture prématurée.

L’offre de bienvenue est conditionnée par l’acceptation de votre dossier de demande d’ouverture de compte au sein de la banque en ligne.

Autre élément d’importance, les primes offertes par les banques en ligne peuvent être soumises à des taxes. La prime pourrait être considérée comme un revenu imposable et pourrait entraîner une augmentation de votre charge fiscale. Il est important de vérifier les implications fiscales de toute prime avant de vous inscrire à une offre de bienvenue.

