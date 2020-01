OnePlus a de nouvelles technologies d’écran à présenter le 13 janvier

OnePlus a annoncé la tenue d'un événement spécial le 13 janvier en Chine. Le constructeur y présentera ses nouvelles technologies d'écran.

OnePlus a été très actif ces derniers jours. Il faut dire qu’au CES 2020, il nous a enfin présenté son Concept One qui a la particularité d’utiliser un verre électrochrome capable de devenir complètement opaque. Une technologie qu’on nous promet également utile pour la qualité photo.

Le constructeur ne semble toutefois pas en avoir fini avec les nouvelles technologies.

Une présentation dédiée aux écrans pour OnePlus

Comme le montre Gizmochina, OnePlus a lancé les invitations autour d’un nouvel événement prévu le 13 janvier en Chine. Celui-ci sera dédié aux nouvelles technologies d’écran.

L’invitation laisse à penser que cet événement concerne bien ses futurs smartphones, mais ne donne pas plus de détails quant à ce qui y sera présenté. Le marché, lui, est tout de même bavard.

Que peut-on espérer de cet événement ?

OnePlus ayant adopté un taux de rafraîchissement à 90 Hz, on peut imaginer que les futurs OnePlus 8 passeront au 120 Hz. Cette conférence pourrait aller dans le détail de ce changement.

Avec le OnePlus Concept One, le constructeur a dévoilé un nouveau verre électrochrome qu’il compte bien utiliser dans ses produits à l’avenir. Aurait-il quelque chose de plus à dévoiler sur cette technologie, qui pourrait être plus largement utilisée en 2020 ? On peut également s’y attendre.

Enfin, les écrans pliables sont plus largement disponibles de nos jours, et OnePlus pourrait vouloir montrer qu’il est prêt à les utiliser. Mais ce n’est pas tout, puisque les capteurs photo sous écran sont également en passe d’apparaître, et le constructeur pourrait participer à cette nouvelle ère.

Ce que compte présenter véritablement OnePlus, nous ne le savons pas. Par contre, nous savons que les technologies d’écran sont en passe de connaître un grand renouveau, et OnePlus montre avec ce nouveau type de conférence vouloir être au devant de ce mouvement. Vivement le 13 janvier.