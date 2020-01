Voici le OnePlus Concept One dévoilé avec son appareil photo invisible à l’arrière

Le OnePlus Concept One a été présenté officiellement au CES 2020. Ce concept phone a la particularité d'embarquer un appareil photo pouvant devenir invisible à l'œil grâce à un verre spécialement conçu à cet effet.

On l’attendait depuis un petit moment et la marque avait déjà teasé sa « caméra invisible ». Le voici enfin bel et bien officialisé à l’occasion du CES 2020 de Las Vegas : le OnePlus Concept One.

Il s’agit là du tout premier concept phone de OnePlus. En d’autres termes, c’est la première fois que la marque présente un produit qui sert surtout de vitrine technologique et n’ayant pas de vocation à être commercialisé. Qui dit vitrine technologique dit prouesse technologique. Quelle est donc celle mise en avant par le Concept One ?

On l’a mentionné, ce smartphone profite d’une « caméra invisible ». En effet, il s’agit du « premier smartphone à utiliser un verre (verre électrochrome) dont la technologie lui permet de changer de couleur et de rendre la caméra arrière invisible ».

OnePlus affirme en outre que son appareil « révolutionne la conception CMF (couleur, matériau, finition) proposant ainsi des capacités radicalement nouvelles pour les futurs smartphones ».

Avec sa caméra arrière qui disparaît, une première dans l'industrie, le #OnePlusConceptOne témoigne de notre passion infatigable à défier les conventions. Soyez témoin de la beauté dans l'invisible au #CES2020, du 7 au 10 janvier. pic.twitter.com/pDod0EypPl — OnePlus France (@oneplus_fr) January 7, 2020

Comment se cache l’appareil photo ?

Pete Lau, le cofondateur de la marque, s’est fendu d’un commentaire pour expliquer les motivations qui se cachent derrière ce OnePlus Concept One.

La caméra invisible se présente comme une nouvelle forme de conception de caméra, qui épargne à l’utilisateur les compromis des dispositions actuelles de la caméra. Les lentilles de la caméra arrière sont cachées par le verre électrochromique dynamique et ne deviennent visibles que lorsque la caméra est en cours d’utilisation

On notera au passage que le OnePlus Concept One a quatre capteurs au dos et que son dos semble recouvert de cuir orange.

Meilleure qualité photo

Pour faire la promotion de son concept, OnePlus ne se contente pas d’arguments esthétiques. En effet, la marque avance le fait que le verre ici exploité est « doublé d’un filtre polarisant intégré pour l’appareil photo ». Grâce à cela, le smartphone promet de produire des clichés plus nets et plus détaillés dans des scènes fortement éclairées.

0,7 seconde pour passer du noir opaque au noir clair

OnePlus est particulièrement fier de préciser que le verre à l’arrière du Concept One a besoin de « 0,7 seconde pour passer du noir opaque au noir clair ». Ledit verre est d’ailleurs « exceptionnellement mince » et tout le challenge des équipes du constructeur a été de pouvoir affiner le composant à ce point sans le fragiliser.

On se retrouve en effet avec deux panneaux de verre de 0,1 mm chacun qui, combinés à un matériau de couleur changeante, atteignent un total de 0,35 mm d’épaisseur seulement. Enfin, OnePlus rappelle qu’il a collaboré avec McLaren sur ce projet.