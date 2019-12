Concept One : OnePlus présentera son « concept phone » au CES 2020

OnePlus a annoncé un événement pour le CES de Las Vegas. La marque y dévoilera son tout premier smartphone concept, logiquement baptisé « OnePlus Concept One ».

Il y a quelques jours, on apprenait que OnePlus serait présent au CES de Las Vegas qui aura lieu au début du mois de janvier. La marque chinoise a finalement livré davantage d’informations dans un communiqué de presse envoyé ce mardi.

Alors qu’on pouvait penser que OnePlus profiterait du grand salon high-tech de Las Vegas pour lancer son téléviseur outre-Atlantique, ou pour officialiser montre ou écouteurs true wireless, il s’agira finalement bien d’un smartphone qui sera présenté : « Pete Lau, CEO et fondateur de OnePlus, a récemment annoncé que la marque organisera un évènement lors du CES 2020. À l’occasion de son sixième anniversaire, la marque présentera son premier concept phone, le OnePlus Concept One ».

Un concept qui misera sur le design avant tout

On ignore encore ce qui se cache derrière ce « Concept One ». Néanmoins, comme le terme concept phone le laisse entendre, il ne s’agira pas d’un produit fini, mais d’un prototype dévoilé pour démontrer les technologies que OnePlus maîtrise et qui pourraient arriver à l’avenir sur le marché. Ces derniers mois, ce type de présentation s’est multiplié. Ainsi, on a eu droit au Vivo Apex 2019 en janvier dernier, qui suivait lui-même le Meizu Zero, deux smartphones sans aucune prise ni bouton. De son côté, Xiaomi a présenté récemment son Mi Mix Alpha avec un écran qui fait tout le tour de l’appareil.

« Le OnePlus Concept One représente la promesse de la marque, celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus fluide, plus rapide et sans compromis. Le OnePlus Concept One propose ainsi une vision d’ensemble sur des nouvelles technologies et sur une approche différente du design en vue du futur de l’industrie des smartphones », indique OnePlus. Si ces termes n’annoncent rien de précis, ils laissent entendre que le Concept One misera essentiellement sur le design. Reste à voir s’il s’agira d’un appareil sans aucune prise comme son cousin de chez Vivo, d’un modèle pliable ou d’un smartphone avec un écran qui fait tout le tour de l’appareil. Réponse attendue lors du CES 2020 qui ouvrira ses portes le 7 janvier prochain.