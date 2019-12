OnePlus concevrait ses propres écouteurs type AirPods

Selon un leaker montant dans la scène tech, OnePlus serait à la conception de nouveaux écouteurs dits « true wireless ». Après les Bullets, le chinois irait taquiner Apple et ses AirPods.

Les écouteurs dits « true wireless » sont devenus toujours plus importants sur le marché de la tech, et sont pressentis comme étant un secteur de croissance très important sur les années à venir. Aussi, de nombreuses marques s’élancent ces derniers mois.

On a pu voir Huawei et ses Freebuds 3, quand Sony est parti sur une formule plus classique. Le constructeur chinois OnePlus pourrait également venir taquiner les terres des AirPods d’Apple.

Les prochains OnePlus Bullets pourraient être totalement sans fil

C’est le leaker montant Max J. qui nous l’indique sur son compte Twitter. Ce dernier doit encore faire ses preuves en termes de crédibilité et ses informations sont donc à prendre avec des pincettes, mais OnLeaks et WinFuture ne gardent pas un œil sur lui pour rien.

Comme vous pouvez le deviner avec cette image non officielle, il annonce que OnePlus serait à la conception de nouveaux écouteurs « true wireless », qui ne seraient donc pas encombrés d’un fil comme c’est encore le cas sur la dernière version des OnePlus Bullets Wireless au format tour de cou.

L’actualité en elle-même paraît tout à fait logique. En même temps que de présenter ses nouveaux Reno 3, le constructeur chinois Oppo (cousin de la marque OnePlus) a commencé le teasing autour de ses propres écouteurs façon AirPods, prouvant que le groupe auquel les deux marques appartiennent est bien capable d’en produire. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que le produit final soit exactement le même pour les deux marques.

Pour Oppo, il semble qu’une annonce aux alentours du Mobile World Congress 2020 soit de mise. Aussi, pour OnePlus, on peut avoir espoir que ses premiers écouteurs true wireless soient dévoilés dès 2020 en compagnie des OnePlus 8.