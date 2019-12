Oppo vient d’annoncer les Reno 3 Pro et Reno 3 : deux smartphones 5G qui misent sur un module de 4 caméras.

u r vient de dévoiler son nouveau Reno 3 Pro lors d’une conférence à Shenzhen en Chine. C’est un smartphone Android équipé d’un écran 6,5 pouces AMOLED en définition Full HD, avec un écran trouvé à sa gauche. Oppo a installé la caméra frontale de 20 mégapixels à cet endroit.

Cet écran est d’ailleurs un écran 90 Hz, très proche de l’écran du OnePlus 7T Pro, dont on sent les influences étant donné que Oppo et OnePlus partagent la même maison. Oppo précise également que la partie tactile tourne à 180 Hz de fréquence, pour améliorer la sensibilité et la réactivité de l’appareil. Le capteur d’empreintes digitales est sous l’écran, mais ce n’est pas une surprise, Oppo maîtrise cette technologie depuis déjà plusieurs générations d’appareils. Le smartphone semble extrêmement fin, avec 7,7 mm d’épaisseur.

Du côté des performances, on retrouve un Qualcomm Snapdragon 765G, tout juste annoncé, avec un modem 5G. Deux configurations sont prévues avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et une autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La technologie SuperVOOC 2.0 est également de la partie avec une puissance de 65 W, on pourra recharger une batterie de 0 à 100 % de 4000 mAh en seulement 30 minutes.

À l’arrière, on retrouve un module quadruple caméra : un capteur de 64 mégapixels associé à trois autres de 8, 13 et 20 mégapixels. Ultra grand-angle et zoom sont au menu.

Un Oppo Reno 3 5G plus accessible

Oppo a également annoncé un Reno 3 qui reprend une partie des caractéristiques, mais avec un SoC MediaTek MT6873. C’est un SoC de milieu de gamme qui intègre également un modem 5G, ce qui va permettre à Oppo de rendre plus accessible cette technologie. Son design évolue également un peu, la caméra selfie est installée dans une encoche en forme de goutte d’eau.

Les Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro ont été officialisés en Chine, mais rien n’a annoncé pour l’Europe pour le moment. Il faudra donc patienter quelques semaines avant une potentielle officialisation en Europe. Oppo a déjà commercialisé la génération Reno 2 cette année, avec l’Oppo Reno 2 Z et l’Oppo Reno 2.