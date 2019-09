OnePlus vient de dévoiler en Inde son OnePlus 7T ainsi que son tout premier téléviseur, le OnePlus TV. Il s’agit d’un écran QLED avec une barre de son rétractable et des optimisations logicielles maison.

Carl Pei, le cofondateur de OnePlus, est monté sur scène en Inde pour présenter de nouveaux produits. Il y avait l’attendu OnePlus 7T, mais aussi le OnePlus TV, le premier téléviseur de la marque. Pour l’heure, sa disponibilité n’a pas encore été confirmée en France.

Le téléviseur de 55 pouces connu sous la référence 55 Q1 Pro embarque une dalle QLED de définition 4K encadrée de fins rebords. L’éclairage quantum dot a été peaufiné par OnePlus pour rendre l’image « plus lumineuse et plus vive » selon le constructeur. OnePlus affirme même avoir ainsi obtenu un spectre colorimétrique supérieur de 13 % au plus proche compétiteur et de 30 % par rapport au suivant.

Un soin tout particulier a également été porté à l’audio avec une barre de son rétractable composée de 4 haut-parleurs, 2 tweeters (à l’avant) et 2 woofers (à l’arrière) pour une puissance totale de 50 W. Il est précisé que le mécanisme de cette barre de son est silencieux.

Une expérience complète

Comme pour ses smartphones, OnePlus s’est concentré sur l’expérience utilisateur et a rajouté à Android TV une application baptisée OxygenPlay. Celle-ci permet de centraliser le contenu de plusieurs sources différentes et de trouver facilement le contenu qui nous convient le mieux. Netflix n’est pas encore disponible pour le moment, mais arrivera plus tard dans le courant de l’année.

La télécommande est minimaliste, mais fonctionne comme sur Apple TV, à savoir sans nécessité de la pointer vers l’écran. Elle embarque par ailleurs un micro afin de contrôler l’écran vocalement grâce à Google Assistant. Elle est cependant facultative puisque n’importe quel smartphone sous Android peut contrôler le téléviseur via WIFi grâce à l’application OnePlus Connect.

Pour le moment, le OnePlus TV est annoncé uniquement en Inde au prix de 99 900 roupies (1300 euros) et une version avec uniquement 4 haut-parleurs (55 Q1) sera proposée à 69 900 roupies (900 euros).