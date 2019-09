OnePlus dévoile un peu plus son premier téléviseur avec la télécommande officielle de la OnePlus TV.

OnePlus a une politique de communication assez unique. La marque aime en effet dévoiler petit à petit ses prochains produits avant la conférence officielle. Cela permet de réduire les fuites non contrôlées d’information, et de maintenir un sujet dans l’actualité.

Après avoir discuté de la dalle, de l’interface logiciel, ou en encore du processeur de son premier téléviseur, OnePlus dévoile maintenant sa télécommande officielle.

C’est le patron de la marque Pete Lau qui dévoile sur Twitter le design de la télécommande de la OnePlus TV. Elle est intéressante, car assez différente de celle des autres téléviseurs par sa simplicité.

Take a closer look. The power is in your hand! #OnePlusTV pic.twitter.com/TL5ymlOWIz

— Pete Lau (@PeteLau) September 6, 2019