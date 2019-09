La OnePlus TV se présente petit à petit officiellement, et va être le premier effort de la marque pour se diversifier. Elle mise sur son nouveau processeur de traitement d’image, le « Gamma Color Magic ».

Ça y est : après de très bonnes années sur le marché des smartphones, le constructeur chinois OnePlus va se diversifier. Pour cela, il compte tenter d’intégrer le marché des téléviseurs.

L’existence de la OnePlus TV a été officialisée il y a quelque temps maintenant, mais une vraie présentation en bonne et due forme ne sera pas faite avant quelques semaines. Après avoir après quelques détails sur sa dalle et sur ses diagonales, une nouvelle information nous parvient.

Et celle-ci provient directement de Pete Lau, le fondateur de la marque. Sur Twitter, ce dernier a précisé que ses téléviseurs profiteraient du « Gamma Color Magic ».

I am proud to share news about the dedicated picture processor for the #OnePlusTV. We built the Gamma Color Magic processor to bring you best-in-class image quality on our customized #QLED TV panel with widest color gamut. Can't wait for you to experience it! pic.twitter.com/DlQS8Y8jhn

— Pete Lau (@PeteLau) September 4, 2019