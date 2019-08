OnePlus prépare le lancement de son premier téléviseur. La marque en annonce les caractéristiques petit à petit. OnePlus TV tournera sous Android TV, mais une version modifiée.

Depuis son lancement, OnePlus s’est toujours concentré sur les smartphones, même si la marque propose quelques autres types de produits. Depuis plus d’un an, le fabricant prépare le lancement d’une nouvelle catégorie de produit : son premier téléviseur.

On sait désormais que le OnePlus TV sera équipé d’une dalle QLED et non d’un affichage OLED comme c’est souvent le cas sur les produits haut de gamme. On connait également son logo officiel, et on pense que la présentation est prévue pour la fin du mois de septembre.

Une interface améliorée

Lors d’une interview avec Gadgets360, le patron de OnePlus Pete Lau est revenu sur le logiciel qui équipera le téléviseur. Comme Honor, OnePlus s’intéresse au marché non pas pour proposer un téléviseur, mais pour faire évoluer l’appareil vers un « écran intelligent ». Ce serait en quelque sorte une version géante de ce que Google propose déjà avec le Nest Hub.

L’interview confirme surtout que le OnePlus TV tournera sous Android TV, mais visiblement pas une version simple du système. En effet, Pete Lau promet que OnePlus a « optimisé Android TV » contrairement à ses concurrents. Il mentionne notamment une interface « améliorée et personnalisée » par OnePlus, comme la marque le fait déjà sur smartphone.

Cela ressemble fortement à la philosophie qui a fait le succès de OxygenOS : reprendre le logiciel de Google, et proposer des améliorer et des fonctions supplémentaires qui ne dénaturent pas l’expérience et ne font pas doublon.

Il est plus rare de voir des interfaces modifiées basées sur Android TV comme on en connait tant sur smartphone. On peut mentionner les mises à jour Shield Experience, mais il s’agit plutôt d’ajouter des fonctions supplémentaires que de modifier le design du système.