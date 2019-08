Nvidia continue de mettre à jour sa box sous Android TV, un peu moins de 4 ans après as sortie initiale. Un fait assez rare sous Android pour être applaudi.

La fragmentation et l’arrivée de nouvelles versions sur Android ne fonctionnent pas exactement comme chez Apple, mais on est toujours content à l’idée de recevoir la dernière version majeure développée par Google et de voir son appareil continué être géré par son fabricant.

Difficile de ne pas être content du travail de Nvidia en la matière avec sa Nvidia Shield TV.

Shield Experience Upgrade 8.0

Lancé en octobre 2015, la Nvidia Shield TV vient en effet de recevoir la mise à jour Shield Experience Upgrade 8.0 qui passe la box à Android 9.0 Pie. Cela se traduit notamment par une nouvelle interface plus soignée pour les paramètres, et une page d’accueil légèrement remaniée (les lignes sont plus hautes, et il y a donc moins de rubriques affichées à l’écran).

Cette mise à jour ajoute également quelques nouveautés dont Nvidia a le secret.

Le support du Dolby Digital Plus 5.1 pour Netflix

Le cast en 4K pour Amazon Prime Video

Nouvelle interface pour Twitch

L’application MotoGP

20 nouveaux jeux GeForce Now

L’arrivée de l’excellent Wonder Boy : The Dragons Trap, SiNKR2 et Unkown Fate

Il y a également quelques petites améliorations à noter, comme la séparation des paramètres d’affichages et audio en deux rubriques séparées, la possibilité de choisir entre Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz quand les deux réseaux ont le même SSID, ou encore des améliorations pour la télécommande.

De Android 5.0 à 9.0

Avec une sortie en 2015, la Nvidia Shield est sortie sous Android TV 5.1 basée sur Android Lollipop. Avec cette mise à jour, la box obtient donc sa quatrième version majeure du système de Google et devient l’un des appareils avec la meilleure durée de vie de cet écosystème.

Une toute nouvelle version de cette box devrait bientôt sortir dans le commerce. De quoi étendre encore un peu plus sa durée de vie, on l’espère.