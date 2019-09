Un simple tweet du patron de OnePlus révèle beaucoup d’informations sur son premier téléviseur.

OnePlus va dévoiler son premier téléviseur plus tard dans la journée. C’est la première fois que la marque s’éloigne autant de son métier d’origine, le smartphone, et c’est forcément un événement très attendu.

Pete Lau, le fondateur et patron de OnePlus, a publié une photo « lifestyle » du téléviseur. C’est le genre d’image presse qui place le produit dans un cas d’utilisation. Cela permet ici de découvrir l’interface du OnePlus TV, son design, mais aussi des détails intéressants.

OxygenPlay pour concurrencer Netflix ?

Hormis un écran aux bords très affinés, on découvre surtout l’interface logiciel du téléviseur. On peut voir une barre d’état, avec l’heure, le Wi-Fi et l’accès aux paramètres, qui est absente habituellement d’Android TV.

Plus intéressant, on peut lire au niveau des affiches de films « new on OxygenPlay ». OnePlus est connu pour son logiciel OxygenOS pour Android. On comprend alors que Oxygen Play serait un service de contenu à la demande développé par OnePlus.

On peut voir qu’il ne s’agira pas que de films, l’application propose aussi des séries, du contenu pour enfant et de la musique.

Difficile pour le moment de savoir s’il s’agira d’un service par abonnement, à la manière de Netflix ou Disney+, ou s’il s’agira simplement de louer ou payer du contenu dématérialisé, comme le Play Store le propose aujourd’hui.

Contrôle par smartphone

On peut également voir sur la photo que le téléviseur n’est pas contrôlé par la télécommande officielle, déjà dévoilée par OnePlus, mais par un smartphone de la marque.