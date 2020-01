Le OnePlus Concept One aura une « caméra invisible » au dos masquée par un verre à couleur changeante. Le prototype sera dévoilé lors du CES 2020 qui approche à grands pas.

Au CES 2020 prévu à Las Vegas dans quelques jours, le OnePlus Concept One aura droit à une démonstration. D’aucuns estimaient qu’il s’agirait d’un smartphone pliable visant à prouver que OnePlus maîtrise la technologie sans forcément vouloir en faire une priorité commerciale. Cette hypothèse semble tomber à l’eau tandis que la marque, elle, fait plutôt la promotion de l’appareil photo de ce fameux Concept One.

OnePlus France a en effet publié une courte vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on peut voir quelques éléments de design du Concept One, mais aussi et surtout « un premier aperçu de sa caméra invisible révolutionnaire et sa technologie de verre à couleur changeante ».

Le #OnePlusConceptOne sera dévoilé au #CES2020, mais voici un premier aperçu de sa "caméra invisible" révolutionnaire et sa technologie de verre à couleur changeante. pic.twitter.com/V3hVWda7dW — OnePlus France (@oneplus_fr) January 3, 2020

Vers la fin de l’extrait publié, on peut en effet distinguer ce qui semble être le dos de l’appareil et sur celui-ci, apparaît progressivement le module photo, invisible à l’œil au début de la séquence.

Pas de commercialisation prévue pour le moment

On comprend ainsi que le verre à l’arrière change de couleur — sans doute en fonction de l’inclinaison du Concept One — pour masquer ou laisser apparaître le module photo et ses trois capteurs. Le média Wired a même eu l’occasion d’en apprendre un peu plus.

Le verre en question conçu en partenariat avec McLaren, une marque particulièrement appréciée par le constructeur de smartphone. En outre, le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, précise qu’il n’a pas l’ambition de commercialiser cette technologie pour le moment.

Grâce à cette approche, nous serons en mesure de produire de plus petites quantités du produit et, avec les retours d’un petit groupe d’utilisateurs, d’examiner la possibilité de rendre cet appareil plus largement disponible pour les utilisateurs.

La vidéo de OnePlus mentionne « un futur alternatif, un design alternatif » et donne rendez-vous le 7 janvier prochain au CES 2020.